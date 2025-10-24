Michael van Gerwen heeft geen moeite met de nieuwste uitbreiding van de dartswereld. De PDC organiseert volgend jaar een toernooi in Saoedi-Arabië, en terwijl anderen zich afvragen of dat wel past binnen de sport, kijkt de Brabander vooral naar de kansen. Voor Van Gerwen telt maar één ding: darten waar het bord hangt.

Tijdens het EK Darts in Dortmund reageerde Van Gerwen uitgebreid op de plannen van de PDC, die volgend jaar voor het eerst een groot toernooi in Saoedi-Arabië op de kalender zet. Het is een stap die de dartswereld verdeelt: waar de één spreekt over een 'miljoeneninjectie voor de sport', zien anderen het als een zoveelste poging van het oliestaatje om via sport zijn imago op te poetsen.

Van Gerwen haalt schouders op over Saoedische miljoenen

Van Gerwen zelf kijkt er een stuk nuchterder naar. "Als ze willen investeren, moeten ze dat vooral doen", zei hij. "Of het nu in Amerika, Saoedi-Arabië of Japan is - zolang ik mag meedoen, ben ik erbij." De Brabander benadrukte dat hij het niet als een politiek vraagstuk ziet. Voor hem draait het puur om de ontwikkeling van de sport. "Ze steken geld in darts, dat is alleen maar goed. De rest laat ik aan anderen over. Ik doe wat ik het beste kan: gooien en winnen."

Dat is een opvallend contrast met bijvoorbeeld Peter Wright en Luke Humphries, die eerder aangaven zich af te vragen of de PDC wel de juiste richting kiest. Van Gerwen kiest bewust voor de praktische route. "Ik ben darter, geen politicus. Als de PDC zegt: we spelen daar, dan stap ik op het vliegtuig. Zo simpel is het."

Michael van Gerwen Gives Verdict on Saudi Arabia



"If they want to bring in the money like they do other sports, I say keep it going.



"If the PDC tells me there's a tournament there, we invite you, I'll be on the flight - simple as that." pic.twitter.com/U3buSqtjir — Darts Now (@DartsNow_) October 23, 2025

Van Gerwen ontsnapt ternauwernood aan uitschakeling

Die woorden sprak Van Gerwen kort na zijn eerste wedstrijd op het EK Darts in Dortmund, waarin hij op het randje van uitschakeling stond. In een knotsgek duel met landgenoot Wessel Nijman ontsnapte de drievoudig wereldkampioen aan een vroege exit. In de beslissende leg miste Nijman liefst zeven matchdarts, waarna Van Gerwen alsnog toesloeg.

"Ik maakte het mezelf onnodig moeilijk", blikte hij terug bij Sportnieuws.nl. "Tot aan de tiende leg gooiden we allebei sterk, maar in de laatste leg viel alles uit elkaar. Dat is zonde, maar ook typisch darts", stelt Mighty Mike. Van Gerwen had zelfs medelijden met zijn jonge landgenoot. "Toen hij de dubbel 13 doodgooide wist ik dat ik nog kon winnen, al stond ik nog op 190. Je zag gewoon dat de zenuwen toesloegen. Dat is sneu om te zien, maar dat hoort er ook bij."

Opsteker voor Van Gerwen na moeizame weken

Voor Van Gerwen was het duel een welkome opsteker na een reeks mindere toernooien, waaronder een vroege uitschakeling op de World Grand Prix. De Brabander mist komende maand wel de Players Championship Finals, maar maakt zich daar niet druk om. "Dit zijn de wedstrijden die je weer vertrouwen geven", zei hij. "Ik gebruik de komende weken om op te laden richting het WK. Even rust pakken, even afstand nemen. Dat kan geen kwaad."