Raymond van Barneveld hoopt komende week eindelijk weer eens te schitteren op een groot tv-toernooi. Maar de vijfvoudig wereldkampioen weet ook dat hij zich flink moet wapenen. "Het gekke is dat ze tegen mij bijna altijd hun goede spel spelen", stelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Van Barneveld plaatste zich ternauwernood voor de World Grand Prix. "Het heeft zeker meegezeten", stelde hij over zijn benodigde kwartfinaleplek van vorige week tijdens de Swiss Open. Zo ontsnapte hij in dat toernooi eerder tegen Damon Heta. "Ik dacht, daar gaan we weer. Dan sta je op 5-5 en ik deed eigenlijk niet veel verkeerd. Hij miste gelukkig een wedstrijdpijl." Vervolgens klaarde hij de belangrijkste klus tegen Ritchie Edhouse. "Ik voelde dat het tegen hem wel goed ging komen. Maar je moet wel de honderd procent focus houden. Ik moet wel zeggen dat toen ik het eenmaal had gehaald, dat er veel druk en adrenaline wegviel."

"Het was een toernooi in een toernooi. Dit was het doel en dat heeft hij gehaald", stelt Vincent van der Voort vervolgens in de videopodcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Van Barneveld won de Swiss Open uiteindelijk niet, want hij verloor in de kwartfinale van de late winnaar Stephen Bunting. Maar dat maakte allemaal niet meer uit. De 58-jarige ex-postbode staat nu bij de World Grand Prix gewoon weer tussen de 'grote jongens'.

In de eerste ronde is Van Barneveld onderdeel van een clash der legendes. Hij neemt het namelijk op tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. "De laatste tijd staat hij best goed te gooien. Ik blijf me gewoon verbazen. Die man zit 's ochtends om 09.00 uur al aan een tafel met iedereen en hij gooit gewoon nul pijlen in, hè." Hij haalt vervolgens een voorbeeld aan van ooit bij de Grand Slam of Darts. "Hij gooit voor de partij gewoon nul in. We moeten voor de bull gooien en hij gooit bijna triple dertien. Ik mag beginnen en hij gooit vijf keer 180 in zeven legs. Hij heeft een ongelooflijk niveau als basis."

Van Barneveld is zich ervan bewust dat hij bij de World Grand Prix direct scherp moet zijn, met name vanwege het verplicht openen van de leg via een dubbel. "Daar blijft wel veel druk op staan. Als iemand gelijk opent en jij niet, dan ben je eigenlijk die leg al kwijt. Je moet meteen scherp zijn. Gary is gewoon een fantastische speler. Maar misschien kan ik profiteren van het feit dat hij de laatste tijd niet veel speelt en ik juist wel. Laten we hopen dat dit een voordeel is."

Een succesje op een tv-toernooi zou voor Barney een welkome opsteker zijn. "Het zou ook wel weer een keer lekker zijn om op een major een eerste ronde door te komen. Dat is al lange tijd niet gebeurd. Op de Grand Prix niet en op Matchplay niet, én op het WK ook niet. Je krijgt constant goede spelers tegenover je en zij halen vrijwel altijd hun beste spel tegen mij. Dat is soms behoorlijk irritant en frustrerend. Maar je kunt er ook weinig aan doen. Dan moet je maar beter gooien."

Van Barneveld moet de komende maanden sowieso vol aan de bak om volgend jaar in bepaalde gevallen zeker te zijn van een 'beschermde status'. Hij wil namelijk iets minder kleine toernooien gaan spelen en het liefst dus de zogeheten qualifiers ontlopen. "Zodra je op een gegeven moment safe bent in bepaalde rankings, dan kan je iets minderen. Maar met alle respect, ik ben niet in die positie. Je wilt niet dat je in februari je qualifiers moet spelen en regelmatig weer moet omgaan met tegenslag."

Hij rekent snel voor. "Elke Euro Tour levert tweeduizend pond startgeld op. Als je vervolgens een partij wint, ga je naar 3500 en als je weer wint naar 5000. En die centjes tellen ook weer mee voor de huidige ranking en dan blijf je ertussen zitten. Zeker als je je wedstrijden blijft winnen." De ex-wereldkampioen weet wat hem te doen staat. "Ik heb nog vier Pro Tours en één Euro Tour. Ik sta iets van 3000 pond achter op Rob Cross, Hij staat natuurlijk ook wankel. Maar je moet snel 3000 pond zien goed te komen maken in eigenlijk vijf toernooien tijd."

Van Barneveld moet vooral vertrouwen op zijn eigen spel, ook al weet hij dat zijn tegenstanders altijd iets extra brengen tegen hem. "Dat heb ik tegen iedereen. Dat moet ook wel. Ze weten gewoon: een goede Van Barneveld dat is gewoon een probleem. Het gekke is ook dat ze tegen mij bijna altijd hun goede spel spelen. Daar ga ik ook altijd vanuit. Je bent zelf gewoon ook heel kwetsbaar, zoals Gary."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Raymond van Barneveld gaat in de videopodcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door in gesprek met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Ook Michael van Gerwen belt in om vooruit te blikken op de World Grand Prix. Beluister hieronder de nieuwe aflevering.