De Engelse darter James Wade (42) gaat al een tijdje mee. Hij heeft legendes zien komen en gaan, van Phil Taylor tot Michael van Gerwen en Luke Littler. 'The Machine' wordt somber van de nieuwe generatie spelers.

De man met de bijnaam The Machine, die viermaal in de halve finale van het WK darts stond, spreekt in de podcast Weekly Dartscast frank en vrij over de jonkies bij de PDC. Hij is geen grote fan van hen. Volgens Wade zijn de meeste darters van de jonge generatie 'robotachtig'.

Kleurrijk

"Ik vind niet dat de karakters zo kleurrijk zijn als vroeger", oppert Wade. "Er zijn tegenwoordig weinig échte persoonlijkheden. Toen ik begon, of halverwege mijn carrière, had je Phil Taylor, Adrian Lewis, Wayne Mardle. Er waren er zoveel. Het waren allemaal unieke figuren. Voor mijn gevoel is dat nu verdwenen."

"De nieuwe generatie oogt allemaal hetzelfde, heel robotachtig. Ze zijn keurig in hun interviews, heel modern. Het is veel veranderd. Ik denk dat het spel daardoor op bepaalde vlakken minder leuk is geworden. Maar dat is ook hoe de wereld tegenwoordig is: strak en in uniform."

Scheet

Ondanks dat Wade de bijnaam The Machine heeft, toont hij inderdaad regelmatig zijn eigenaardige trekjes. Zo is hij al diverse keren ruftend betrapt voor de oche. Ook gaf hij laatst nog een interview waarin hij foeterde over de enorm hoge prijzen voor fish and chips in Blackpool. En zijn vriendin is een voormalig walk-on girl, Sammi Marsh.

"Ik heb een fantastisch jaar achter de rug. Bij elk tv-toernooi haalde ik minstens de kwartfinale, behalve op de World Series", zo blikt Wade terug. "Daar kwam ik totaal niet in mijn spel. Als je kijkt naar prijzengeld en ranking, ben ik dit jaar de tweede best presterende speler."

Irritant

Hij voelt dat er nog meer in de tank zit. "Hoeveel jaar ik nog meedraai? Misschien vijf. Tien zeker niet, maar wie weet. Ik ben oud, ik ben irritant, en misschien niet meer relevant als persoon, maar als speler nog wel. Ze kunnen me niet afschrijven zolang ik dit laat zien."