Michael van Gerwen jaagt komende week op zijn zevende titel bij de World Grand Prix. Maar dat niet alleen. Hij wil na een roerige periode nu vooral met zijn pijlen weer iedereen angst inboezemen. "Het heeft tijd nodig", aldus de 36-jarige Nederlander in gesprek met Sportnieuws.nl.

Van Gerwen zit niet in de meest rustige fase van zijn leven, Hij kwam afgelopen weekend negatief in het nieuws vanwege een vechtpartij in een Brabantse dönerzaak. Over het opstootje, dat breed in de media werd uitgemeten, maakt de drievoudig wereldkampioen zich niet meer druk. "Weet je wat het is, ze kunnen beter over je lullen dan van je vreten, toch? Mensen hebben allemaal een mening, terwijl ze er niet bij zijn geweest. Dat vind ik alleen een beetje irritant. Het viel allemaal wel mee, maar mensen maken er graag iets groots van. Het maakt me verder niet veel uit."

Later in de week reisde hij af naar Engeland om 'gewoon' weer te darten. Van Gerwen vindt dat hij tijdens de twee dagen op de Pro Tour prima heeft gespeeld. "Het laagste gemiddelde was 98", stelt hij vast. Hij sneuvelde in Leicester elke keer in de derde ronde. Dag drie liet hij vervolgens schieten. "Ik mis nog net dat laatste zetje. En ik was er op een gegeven moment ook even klaar mee. Ik denk even mijn rust pakken richting de World Grand Prix. Dat is belangrijker op dit moment. Ik gooide best wel goed, maar voelde eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ik ben gewoon lekker naar huis gegaan en een dag extra rust genomen."

Van Gerwen verwacht op korte termijn weer te vlammen, net zoals tijdens de recente World Series of Darts Finals in Amsterdam. Daar won hij na twee jaar eindelijk weer een majortoernooi. "Het heeft tijd nodig, dat komt wel. Ik sta er goed genoeg voor te spelen, dat het straks weer mijn kant gaat opvallen. Je moet alleen blijven doordrukken en niet bij de pakken neerzitten en zorgen dat je scherp bent."

Voormalig profdarter en goede vriend Vincent van der Voort ziet het eveneens wel goedkomen . "Alles gaat om resultaten. Zodra je er weer resultaten tegenaan gooit, dan gaat iedereen weer angst voor je krijgen. Zodra hij de resultaten weer haalt, dan gaat iedereen weer rekening met hem houden."

Van Gerwen bewaart aan de World Grand Prix in elk geval goede herinneringen. Hij won het majorevent al zes keer, waarvan 20212 de eerste keer. "Het was het eerste grote toernooi bij de PDC dat ik won, Dat heeft een speciaal plekje voor mij." In de finale zegevierde hij over Mervyn King. Daarvan weet Van Gerwen vooral nog dat zijn tegenstander 'gruwelijk aan het piepen'. "Maar ik heb gewonnen, en dat is het enige dat telt."

In de eerste ronde neemt Van Gerwen het in Leicester het op tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode. "Hij zit met alle respect ook niet in de beste fase van zijn leven. Natuurlijk heeft hij wel hoge pieken. Maar ik denk dat ik niet super verkeerd heb geloot", kijkt hij met een goed gevoel vooruit. "Hij heeft een goed record tegen Dirk", benadrukt Van der Voort ook nog eens.

Van Gerwen was vorig jaar overigens ziek tijdens de World Grand Prix en verloor toen in de eerste ronde van Daryl Gurney. Nu is hij dus ook niet honderd procent fit. Hoe zit dat precies? "Het is zeker geen lekkere timing. Maar het is ook niet zo dat ik me echt ziek voel. Ik had gewoon een beetje last van mijn maag en rug. Maar op dit moment heb ik geen last van mijn rug, dus dat is al fijn. Voor de rest, voel ik me goed."

De World Grand Prix is een bijzonder toernooi, aangezien de darters elke leg moeten openen met een dubbel-in. En de leg uiteindelijk ook moeten finishen met een dubbel. Van Gerwen kiest eigenlijk altijd voor dubbel 20 om de leg te openen. "Ik denk dat die combinatie het beste is. De switch van dubbel 20 naar triple 20 is makkelijker. Of je nu 92 of 100 gooit, ik vind dat toch net even iets anders. Ik gooi liever 100."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Michael van Gerwen blikt in de videopodcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door vooruit op de World Grand Prix. Verder belt ook Raymond van Barneveld in tijdens de uitzending om in gesprek te gaan met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Beluister hieronder de nieuwe aflevering.