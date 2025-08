Luke Littler (18) is in een mum van tijd uitgegroeid tot een van de bekendste darters ooit. De regerend wereldkampioen wil zijn faam best inzetten voor een goed doel. Maar dan moeten er niet te veel risico's aan plakken voor zichzelf.

In Engeland vindt jaarlijks Soccer Aid plaats, een benefietwedstrijd waarmee geld wordt opgehaald voor Unicef. Twee teams met een mix van oud-voetballers en beroemdheden nemen het tegen elkaar op. De commerciële zender ITV zendt het uit.

Old Trafford

De locatie voor de wedstrijd is Old Trafford, thuisbasis van Manchester United. Littler komt uit Warrington, 26 kilometer verwijderd van Manchester. Hij maakt er geen geheim van dat The Red Devils zijn club is. Meedoen aan Soccer Aid op Old Trafford trekt hem absoluut aan; dat zou voor hem een droom zijn die uitkomt.

"Ik zou heel graag meedoen aan Soccer Aid", zegt hij tegen Esportsinsider.com. "Het lastige is er om tijd voor vrij te maken en dan nog... Misschien breek ik dan mijn arm."

Streamers

In het gesprek vertelt Luke the Nuke ook over zijn vriendschap met streamers die vlogs maken over games. "Als ik en AngryGinge de tijd hebben, dan vraag ik aan hem of ik mag meedoen in een livestream. Misschien ken je ook wel de BOV Boys. Ik hoop binnenkort in een video te komen met hen. Ik kijk amper naar nieuwere streamers. Ik kijk vooral naar Piefacee, Ginge en TaZe. Ik heb wel iShowSpeed ontmoet bij Baller League."

'Negeer je volgers'

Zelf had hij ook wel dat pad op gewild. "Als ik niet fulltime bezig zou zijn met darts, dan zou ik vermoedelijk een streamer zijn geworden. Of anders iets in rugby, voetbal of boksen." En hij heeft een tip voor mensen die om welke reden dan ook veel volgers krijgen op social media. "Negeer ze allemaal! Ik kjik af en toe naar mijn socials om te zien wat mensen schrijven. Dan lach ik erom. Mensen doen de gekste dingen voor een paar views en een beetje geld. Lachwekkend."

Autotheorie

Littler won eind juli de World Matchplay, na het WK darts het grootste toernooi van de bond PDC. Maar met autorijden is hij minder succesvol. Littler is voor de vijfde keer op rij gezakt voor zijn autotheorie-examen. Slecht nieuws natuurlijk, maar de topdarter schaamt zich er niet voor. Hij deelt - net zoals toen hij voor de vierde keer zakte - een foto in zijn Instagram Stories. Zo laat hij zijn 1,9 miljoen volgers weten opnieuw de studieboeken in te moeten.

'De vijfde keer alweer, en het einde is nog niet in zicht', schrijft hij met ironie op Instagram. Op de foto is de brief te zien die hij mee heeft gekregen. 'Het spijt mij om te vertellen dat je gezakt bent voor je autotheorie-examen', staat bovenaan de brief. Verder is te lezen dat hij net twee fouten teveel heeft gemaakt in het meerkeuze gedeelte.