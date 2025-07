Michael van Gerwen is nog altijd de nummer drie van de wereld en over die positie verbazen goede vriend Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zich in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Maar dat is ook weer zijn nadeel, daardoor denkt hij dat hij zelfs zonder goed te gooien nog altijd de nummer drie van de wereld is."

Als je alle resultaten van 2025 sinds de finale van het WK darts wegstreept, staat Van Gerwen nog steeds op plek drie op de Order of Merit. "De finale van de World Matchplay van vorig jaar en de WK-finale van nu tellen gewoon heel zwaar mee", weet Van der Voort. Vlottes zit op zijn beurt 'te wachten op die klap, maar die komt maar niet'. Stephen Bunting is aan een flinke opmars bezig, maar stokt voorlopig op plek vier. "Dat is niet normaal", wil Van der Voort de bizarre positie van MVG maar aangeven. Al is hij ook kritisch.

'Dat wordt nog wel een dingetje'

Het is bijvoorbeeld maar de vraag of Van Gerwen de Players Championship Finals eind november haalt. Na 21 van de 34 gespeelde vloertoernooien staat de Nederlander door slechte resultaten en de vele afmeldingen op plek 113 van die ranglijst. Een plek bij de beste 64 is nodig om het laatste toernooi vóór het WK te halen. "Dat wordt nog wel een dingetje. Daar hebben we het ook nog over gehad samen en ik zie het hem nog wel halen. Maar Michael zal in eerste instantie moeten realiseren dat hij profdarter is."

'Dat heeft hij al drie jaar niet gedaan'

Volgens Van der Voort ontbreekt het de drievoudig wereldkampioen daar tegenwoordig weleens aan. "Profdarter zijn betekent ook dat je beslissingen moet nemen die niet altijd de leukste zijn. Gewoon: trainen, trainen, trainen. Je kop erop zetten en naar elk toernooi gaan met alleen maar het idee dat je komt om te winnen. Dat je er weer alles voor doet. En dat heeft hij misschien al wel drie jaar niet meer gedaan. Kan dat nog? Dat moet hij gaan bewijzen."

'Hij moet echt aan de bak'

Van der Voort werkt nauw samen met Van Gerwen, die na de World Matchplay weer op vakantie gaat met zijn kinderen en zo een paar weken uit het darts verdwijnt. "Je kunt wel trainingsschema's neerleggen, maar als hij denkt dat hij maar even wat pijltjes gooit en verder niks meekrijgt... Bijvoorbeeld als hij de afgelopen Matchplay niet gezien en gevolgd heeft. Dan weet hij ook niet hoe goed Luke Littler, Josh Rock en James Wade nu zijn. Dan moet hij echt aan de bak wil hij daarvan winnen. Zelfs in zijn toptijd."

'Dat komt niet vanzelf'

Van Gerwen moet zich volgens Van der Voort gaan beseffen dat hij een flink stuk achterloopt op die andere jongens. "Dat moet hij in gaan halen en dat komt niet vanzelf." Alleen al om die achterstand voor de PC Finals goed te maken, zal Van Gerwen aan de bak moeten. "Hij zal één van die toernooien móéten winnen. Kwartfinales zijn al bijna minstens nodig. Een goeie Van Gerwen móét er een kunnen winnen. Maar waar staat hij momenteel? Als je profdarter bent, zijn er ook dingen die niet zo leuk zijn. Dat hoort erbij."

'Wat blijft er van hen over?'

De vraag is bijvoorbeeld wat Van Gerwen op vakantie doet aan zijn werk. "Steekt hij er arbeid in of doet hij lekker gezellig?", vraagt Van der Voort zich hardop af. Hij ziet dat het met darters als Michael Smith, Joe Cullen. Dimitri van den Bergh en Raymond van Barneveld ook zo klaar kan zijn. "Dat soort namen staan laag en zakken alleen maar verder. Wat gaat er gebeuren met hun carrière? Wat blijft er van hen over?"

'Als er één dingetje niet klopt'

Darts is volgens Van der Voort meer dan alleen pijlen gooien. "Zo zie je maar weer dat je allerei verschillende facetten moet beheersen. Niet alleen talent, maar ook de juiste beslissingen nemen, de juiste mensen om je heen verzamelen, je kop moet goed staan, je moet gezond blijven. Alles bij elkaar. En dat moet allemaal kloppen. Als er één dingetje afwijkt, kan het ineens niet meer goed gaan."

Beluister de podcast

De Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is terug in z'n 'oude en vertrouwde' vorm! Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes hebben de World Matchplay afgesloten en blikken nog één keer terug op het grote rankingtoernooi. Maar daarnaast is er ook ruimte voor 'nieuw' darts en worden alle ins en outs voor de zomer besproken. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of bekijk en check 'm via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.