Luke Littler kan even niet meer stuk in de Winter Gardens. Daar liet de achttienjarige wereldkampioen sensationele dingen zien in de halve finale van de World Matchplay. Littler gooide een negendarter tegen Josh Rock.

Littler kon de perfecte leg ook wel even gebruiken. De jongeling keek na de eerste sessie namelijk tegen een achterstand van liefst 5-0 aan. Na de onderbreking kwam hij sterk uit de startblokken en in de achtste leg was het raak.

Negendarter Luke Littler op World Matchplay

Littler begon de leg met een 180, terwijl Rock hem volgde. Daarna scoorde The Nuke opnieuw maximaal, net als zijn Noord-Ierse tegenstander overigens. Maar het was Littler die als eerste aan mocht leggen voor de negendarter. Dat deed hij via triple-20, triple-17 en dubbel-15.

"THAT IS THE SECOND BEST LEG YOU WILL EVER SEE IN YOUR LIFE!"



THAT IS ABSOLUTELY SENSATIONAL! 🤯



Luke Littler produces perfection on the Winter Gardens stage!



— PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2025

De traditionele route vanaf 141 is vaak via triple-20, triple-19 en dubbel-12. Maar Littler heeft daar geen gelukkig huwelijk mee. Dus kiest hij de laatste tijd vaker voor het alternatief. Met succes, want het was zijn vierde perfecte leg op tv.

Beste leg na Van Gerwen tegen Smith

"Dat is de tweede beste leg die je ooit in je leven zult zien", schreeuwde oud-darter en co-commentator Wayne Mardle op Sky Sports. De beste in zijn ogen is natuurlijk die tussen Michael van Gerwen en Michael Smith in de WK-finale van 2023. Toen stonden beide darters ook na zes pijlen op 141, waarna Van Gerwen de dubbel miste voor een negendarter.

Statistisch gezien is de leg van Littler en Rock dus beter, aangezien hier niet gemist werd.

