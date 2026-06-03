Topdarter Michael van Gerwen heeft even een pauze genomen van de sport. Hij koos bewust voor wat extra tijd met zijn kinderen en reisde met hen naar een zonnige vakantiebestemming.

Nadat Van Gerwen de play-offs van de Premier League misliep, besloot hij er even tussenuit te gaan. Samen met zijn kinderen, Zoë en Mike, vloog hij naar de zon. Op Instagram deelt hij beelden van het tripje.

De Nederlander poseert met zijn kinderen op het strand en straalt van oor tot oor. "De beste dagen zijn met hen", schrijft hij bij de liefdevolle beelden. Van Gerwen is duidelijk aan het genieten.

Door zijn vakantie liep de 37-jarige darter wel de kans schieten om prijzengeld te verdienen voor de ranking tijdens de Euro Tour in Kiel. Zeker omdat er van de top-acht van de wereld maar twee darters meededen en de halve finales bestonden uit mindere goden als Woodhouse, Ricky Evans, Damon Heta en Ryan Joyce. Dat leidde tot kritiek van zijn goede vriend Vincent van der Voort.

Kritiek Vincent van der Voort

"Het is zijn carrière. Als ik zijn begeleider zou zijn, dan zou ik zeggen dat we dit niet gingen doen. Maar ik geef hem advies en help hem waar ik kan. Als vrienden onder elkaar", zei hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Als ik hem echt zou begeleiden, zou het helemaal anders gaan. Dan zou ik zeggen dat het op deze manier niet zoveel zin heeft om verder te gaan zo."

Hij staat niet achter alle keuzes die zijn goede vriend maakt. "Hij doet op dit moment geen dingen waarvan ik zeg dat ik erin geloof. Maar dat zijn keuzes die hij maakt en als hij gelooft dat het beter is, moet hij dat doen. Het is niet dat hij helemaal niet luistert naar wat ik zeg, maar hij denkt er anders over. Hij wordt uiteindelijk afgerekend op zijn prestaties, niet ik."

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