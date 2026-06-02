Achteraf gezien heeft Michael van Gerwen een fout in zijn vakantieplanning gemaakt door de Euro Tour afgelopen weekend in Kiel te laten schieten. De Nederlandse topdarter koos ervoor om met zijn kinderen wat vrije tijd te pakken. Goede vriend Vincent van der Voort zag met lede ogen aan hoe de Euro Tour in Noord-Duitsland werd gewonnen door Luke Woodhouse en noemt het een gemiste kans en 'zonde'.

Van Gerwen heeft het prijzengeld voor de ranking hard nodig en had in Kiel spijkers met koppen kunnen slaan. Zeker omdat er van de top-acht van de wereld maar twee darters meededen en de halve finales bestonden uit mindere goden als Woodhouse, Ricky Evans, Damon Heta en Ryan Joyce. Iemand met het statuur als Van Gerwen had daar een grote slag kunnen slaan, maar blonk uit in afwezigheid. Van der Voort baalt ervan.

Cynische Van der Voort

"Het is geen incident, maar structureel dat iedereen maar afzegt", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Alle afwezigen in Kiel maken de ex-prof cynisch. "Daarom kun je wel zeggen dat het echt een hele goede keuze is geweest van Van Gerwen om hier niet heen te gaan als de rest er niet is. Dat is wel heel goed gepland", lacht hij als een boer met kiespijn.

Van der Voort vindt dat de nu nog nummer vier van de wereld in zijn situatie ervoor had moeten kiezen om de huidige week dan vakantie te nemen in plaats van afgelopen week. Dan had hij de Nordic Darts Masters gemist, een toernooi dat niet meetelt voor zijn ranking. "Dat is een bitterballentoernooi, dat gaat nergens over. Dan zeg je toch dat je de Euro Tour speelt en erna weggaat? Maar hij was heel standvastig en zei dat hij op vakantie wilde met zijn kinderen."

'Dan zou het helemaal anders gaan'

Het is, zoals Van der Voort wel vaker zegt, allemaal de keuze voor Van Gerwen. "Het is zijn carrière. Als ik zijn begeleider zou zijn, dan zou ik zeggen dat we dit niet gingen doen. Maar ik geef hem advies en help hem waar ik kan. Als vrienden onder elkaar. Als ik hem echt zou begeleiden, zou het helemaal anders gaan. Dan zou ik zeggen dat het op deze manier niet zoveel zin heeft om verder te gaan zo."

Hij staat niet achter alle keuzes die zijn goede vriend maakt. "Hij doet op dit moment geen dingen waarvan ik zeg dat ik erin geloof. Maar dat zijn keuzes die hij maakt en als hij gelooft dat het beter is, moet hij dat doen. Het is niet dat hij helemaal niet luistert naar wat ik zeg, maar hij denkt er anders over. Hij wordt uiteindelijk afgerekend op zijn prestaties, niet ik."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de finale-avond van de Premier League, die Luke Littler overtuigend won. Ook komt de Euro Tour in Kiel voorbij. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

