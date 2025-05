Michael van Gerwen grijpt laatste strohalm in jacht op play-offs Premier League Darts

Michael van Gerwen heeft twee hele belangrijke overwinningen geboekt tijdens de dertiende speelavond van de Premier League Darts. In de kwartfinale rekende hij af met directe concurrent Rob Cross, in de halve eindstrijd in Birmingham vloerde hij Gerwyn Price.

Van Gerwen wist van te voren dat hij aan de bak moest, kijkende naar de resultaten eerder in de kwartfinales. Nathan Aspinall, tot voor vanavond gelijk in punten, won eenvoudig van Chris Dobey (6-3) en liep dus uit op de Nederlander. Daarna won Gerwyn Price in een nagelbijter van nummer 1 van de wereld Luke Humphries (6-5), waardoor hij zijn derde plek verstevigde.

Van Gerwen wint van angstgegner

Ook de resultaten van MvG tegen Cross, Van Gerwens eerste tegenstander van de avond, waren niet echt hoopgevend; van de laatste zeven ontmoetingen won hij er slechts één. De opdracht van Van Gerwen werd ook nog moeilijker gemaakt omdat hij het bullen vooraf tegen Cross verloor. Daardoor móest de Nederlander zijn tegenstander minimaal één keer (vaker) breken.

Daar slaagde Van Gerwen uiteindelijk in. Van Gerwen won met 6-4 van Cross, al waren de verschillen miniem. Voltage miste nog een pijl om op 5-5 in legs te komen. Met zijn tweede wedstrijdpijl maakte de Nederlander het uiteindelijk af, waardoor hij zich verzekerde van een halve finale tegen Price.

Belangrijke zege op Price

In die halve eindstrijd snoepte Van Gerwen meteen de leg van Price af. The Iceman was even niet zo koel op zijn dubbels en na meerdere missers profiteerde MvG. De Nederlander had bij 3-1 in zijn voordeel nog een kans om te breken, alleen in de eindfase haperde het. Terwijl Van Gerwen op 82 stond, gooide hij 28. Price redde zichzelf met een fraaie 113-finish.

Ook bij 4-2 waren er kansen voor Van Gerwen om een tweede break voorsprong te pakken. Hij miste echter een handvol dubbels. Maar de Nederlander had niks te vrezen van Price in zijn eigen legs. Op 5-3 kwam er alsnog de dubbele break, al kostte dat wat moeite. Bij zijn achtste matchdart was het raak voor Van Gerwen, die zich voor de tweede keer dit jaar plaatste voor een finale - opnieuw tegen Luke Littler.