Goede vriend moest mond houden over opmerkelijke beslissing Michael van Gerwen: 'Wist het in december al'

Dat Michael van Gerwen de World Cup of Darts niet gaat gooien, wist de Nederlandse topdarter al heel lang. Zijn uitspraken na de Euro Tour in München, die hij won, kwamen voor veel volgers uit de lucht vallen en als een shock. Maar niet voor goede vriend Vincent van der Voort, die zijn mond maandenlang dicht moest houden.

Dat zegt de gestopte profdarter (49) in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik wist het in december al, want zijn vakantie was toen al geboekt", lacht Van der Voort over de ontstane ophef na de beslissing van Van Gerwen om de World Cup of Darts te laten lopen. "Volgens mij zit hij dan op een hele grote boot in de buurt van Ibiza. Heel vervelend allemaal."

Gian van Veen

Podcastpresentator Damian Vlottes moet er om lachen en kan de beslissing wel begrijpen. "Als je moet kiezen tussen dat of de Eissporthalle in Frankfurt, dan had ik het ook wel geweten." Door de afmelding van de nummer drie van de wereld, die nog altijd niet is gecommuniceerd door de PDC, moet iemand invallen voor Van Gerwen. Dat wordt normaal gesproken Gian van Veen, die achter Danny Noppert de derde Nederlander op de wereldranglijst is.

'Moeten bepaalde dingen voor wijken'

"Voor je land spelen is iets moois, maar het is ook wel weer zo dat die World Cup een beetje geforceerd in het leven is geroepen", vindt Van der Voort van het koppeltoernooi voor landenteams. Hij begrijpt daarom de keuze van Van Gerwen ook prima. "We hebben de planning doorgenomen en Michael wil in het najaar heel goed zijn. Daar moeten bepaalde dingen voor wijken. Hij wil fris zijn in de tweede helft, daarom is de vakantie rond de World Cup gepland. Kwestie van keuzes maken."

'Lagere prioriteit'

Op de vraag waarom MVG het niet anders gepland heeft, is Van der Voorts simpele antwoord dat de vraag dan rijst wanneer Van Gerwen dan rust in moet bouwen. "Hij gaat ook al niet naar Australië (voor de World Series, red.), want dan is hij ook op vakantie. De World Cup heeft ook lagere prioriteit. Misschien speelt hij 'm volgend jaar wel weer."

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering.