Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben zaterdagavond hun partij in de tweede ronde van de Hungarian Darts Trophy gewonnen. De Nederlanders waren te sterk voor hun Engelse tegenstanders, waarbij vooral de zege van Van Duijvenbode erg knap was.

Van Gerwen nam het in de tweede ronde in Hongarije op tegen James Hurrell. De Engelsman kampt momenteel met een vervelende blessure voor een darter: tijdens het spelen van cricket liep hij een scheur in zijn biceps op en ook nog eens in zijn werparm. Daarom speelde hij met tape om zijn rechter arm.

Dat leek hem in eerste instantie niet te deren. Hurrell begon sterk aan de wedstrijd en nam een 1-3 voorsprong op Mighty Mike. Hij kreeg de kans om op 2-4 te komen maar verloor toen zijn eigen leg omdat hij zich dood gooide op 15 door een grote 17 te gooien. Hierna nam Van Gerwen de controle in de partij over en won hij de wedstrijd.

Stunt Van Duijvenbode

Van Duijvenbode won vrijdag zijn partij in de eerste ronde en kreeg als 'cadeau' Luke Humphries in de tweede ronde van de Euro Tour in Hongarije. Dat leek een lastige opgave te worden voor de Nederlander, maar daar wilde hijzelf niks van weten.

Na een gelijk opgaand begin trok Van Duijvenbode het gaspedaal open. Scorend was hij beter dan de Engelse wereldkampioen van 2024. Daardoor pakte hij de laatste vier legs op rij en won hij met 3-6 van Cool Hand Luke.

DIRK DOWNS HUMPHRIES!



Dirk van Duijvenbode sends Luke Humphries packing! 😳



The Dutchman secures a 6-3 win over the world number two to reach finals day in Budapest!



📺 https://t.co/Dogi6ykEH5#ET11 pic.twitter.com/g4hlJzsdrJ — PDC Darts (@OfficialPDC) August 29, 2026

Van Veen

Gian van Veen was de laatste Nederlander die zaterdagavond in actie kwam in Boedapest. Hij nam het op tegen de Hongaar Nandor Major. Dat verliep vlekkeloos voor The Giant. Hij gaf zijn tegenstander maar één kans op een dubbel en was gewoon de betere speler op het podium. Van Veen stond geen leg af en won 6-0.

Eerder op de dag wonnen Jermaine Wattimena en Danny Noppert hun wedstrijden, terwijl de in topvorm verkerende Wessel Nijman verrassend onderuitging.

Programma & uitslagen Hungarian Darts Trophy

Stephen Bunting - Jonas Masalin 6-1

Jonny Clayton - Laszlo Kadar 6-3

Madars Razma - Keane Barry 2-6

Luke Humphries - Dirk van Duijvenbode 3-6

Michael van Gerwen - James Hurrell 6-4

Gian van Veen - Nandor Major 6-0

Nathan Aspinall - Ryan Joyce 6-4

Josh Rock - Joe Cullen