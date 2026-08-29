Wessel Nijman is zaterdag in de tweede ronde van de Hungarian Darts Trophy gestrand. De Nederlander, die dit jaar al acht titels pakte, ging in Boedapest met 6-2 onderuit tegen Dave Chisnall. Zijn landgenoten Jermaine Wattimena en Danny Noppert stelden echter niet teleur en plaatsten zich beiden wel voor de volgende ronde.

Voor Nijman is het een zeldzame domper in wat tot nu toe zijn beste jaar ooit is. Na jaren van beloftevol talent lijkt de Uitgeester dit seizoen eindelijk zijn definitieve doorbraak te beleven: naast zes vloertoernooien pakte hij ook al twee Euro Tour-titels, waaronder de Slovak Darts Open in juni. Die reeks zorgde er ook voor dat hij fors steeg op de wereldranglijst en inmiddels tot de gevaarlijkste namen op de Pro Tour behoort.

Zwakke start wordt Nijman fataal

In Boedapest ging het meteen mis voor Nijman: hij miste een pijl op dubbel 11 om Chisnall te breaken, waarna de Engelsman zelf met 81 uitgooide voor een 1-0 voorsprong. Daarna liep Chisnall verder uit: met een 92-finish brak hij de Nederlander voor 2-0 en hield hij vervolgens ook zijn eigen leg voor een 3-0 voorsprong. Pas in de vierde leg wist Nijman eindelijk zijn opgooi te houden en op het scorebord te komen, maar in de vijfde leg bleef hij weer ver achter bij Chisnall, die zo eenvoudig naar 4-1 liep.

Chisnall kwam vervolgens dicht bij de 5-1, maar miste twee pijlen op de dubbel, waardoor Nijman zijn eigen leg nog kon houden en terugkwam tot 4-2. Toch hield de Engelsman zijn volgende opgooi wel, goed voor een 5-2 voorsprong en matchpoint. Nijman kon het tij niet meer keren en zag Chisnall de partij in de achtste leg definitief beslissen: 6-2.

Wattimena & Noppert wél sterk

Waar Nijman er al vroeg uitlag, ging het Jermaine Wattimena een stuk beter af. De Nederlander won met 6-4 van Andrew Gilding, waarbij hij de wedstrijd in de laatste leg besliste met een fraaie 11-darter. Wattimena, die eerder deze week ook al een Pro Tour-titel pakte, hoopt zondag zijn goede vorm door te trekken richting de titel in Boedapest.

Danny Noppert kende eveneens succes. De Fries won zijn wedstrijd tegen voormalig Europees kampioen Ritchie Edhouse met 6-4. Noppert kwam via een break in de vijfde leg op een 4-2 voorsprong, maar liet vervolgens enkele matchdarts liggen waardoor Edhouse nog terugkwam tot 5-4. Uiteindelijk trok de Nederlander de wedstrijd alsnog naar zich toe en plaatst hij zich zo als laatste landgenoot voor de volgende ronde in Boedapest.

Programma & uitslagen Hungarian Darts Trophy

Ross Smith - William O'Connor 6-2

Wessel Nijman - Dave Chisnall 2-6

Jermaine Wattimena - Andrew Gilding 6-4

Danny Noppert - Ritchie Edhouse 6-4

Ryan Searle - Niko Springer 6-4

Luke Woodhouse - Rob Cross

Gary Anderson - Krzysztof Ratajski

Chris Dobey - Tom Sykes

Van Gerwen en Van Veen vanavond in actie

Michael van Gerwen en Gian van Veen moeten later vanavond nog beginnen aan hun toernooi. Van Gerwen treft in de avondsessie Luke Humphries, terwijl Van Veen het opneemt tegen de Hongaar Nandor Major.

Grote afwezige in Boedapest is Luke Littler, die het toernooi overslaat. De Engelsman is dit jaar juist bezig met een inhaalrace op de Pro Tour-ranglijst, nadat hij de eerste 26 vloertoernooien van het seizoen oversloeg en daardoor onderaan de lijst stond voor een plek op de Players Championship Finals in november.