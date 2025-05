Michael van Gerwen krijgt waarschuwing voor heet avondje: 'Dat zal hij niet willen'

Michael van Gerwen is verwikkeld in een spannende strijd om de play-offs te halen in de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen kan elk punt goed gebruiken, maar de Nederlander staat donderdag een heet avondje te wachten. Hij speelt dan namelijk tegen Luke Humphries in Leeds en de nummer 1 van de wereld is daar razendpopulair. De Engelsman heeft Van Gerwen dan ook gewaarschuwd.

Humphries en Van Gerwen kwamen elkaar vooralsnog drie keer tegen en de nummer 1 van de wereld won twee van die partijen. De omstandigheden zullen donderdag echter totaal anders zijn. Humphries is namelijk groot fan van voetbalclub Leeds United en komt op met het nummer I Predict a Riot van de band Kaiser Chiefs, die afkomstig is uit de stad.

Heet avondje in Leeds

De fans in Leeds hebben hem dus in hun hart gesloten en Humphries zal donderdag op veel steun kunnen rekenen. Dat gebeurde vorig jaar namelijk ook en toen won de nummer 1 van de wereld de avond door in de finale van Van Gerwen te winnen. De Nederlander kan zijn borst dus natmaken voor een heet avondje.

Humphries hoopt het resultaat van vorig jaar te herhalen en zo voor nog meer feest in Leeds te zorgen. "Het zijn een aantal geweldige weken voor de stad geweest en ik zou het prachtig vinden om dat helemaal compleet te maken", vertelt de topdarter in aanloop naar de avond in zijn thuisstad. Humphries doelt daarmee op het feit dat Leeds United onlangs promotie naar de Premier League wist af te dwingen.

Waarschuwing aan Van Gerwen

De 30-jarige Humphries staat tweede op de ranglijst en lijkt daarmee zo goed als zeker van de play-offs. Dat geldt niet voor Van Gerwen, die vierde staat en slechts één puntje voorsprong heeft op naaste achtervolger Nathan Aspinall.

Humphries geeft hem daarom nog even een waarschuwing: "Michael moet wedstrijden winnen om de play-offs te halen dus hij zal voor zichzelf geen onnodige drama's willen creëren. Het wordt een geweldige atmosfeer en ik ben er klaar voor. Ik wil er zeker van zijn dat ik donderdag de beste versie van mezelf ben."

Strijd om play-offs

Van Gerwen kan met vertrouwen afreizen naar Leeds, want hij haalde vorige week de finale in Birmingham. Dat was in dertien weken pas de tweede keer dat hij die wist te halen. Beide finales verloor hij overigens van Luke Littler en dus wacht Van Gerwen nog altijd op zijn eerste avondwinst van het jaar.

De drievoudig wereldkampioen zal hopen dat Littler, die als enige al zeker is van de play-offs, donderdag zijn sportieve plicht doet. De regerend wereldkampioen speelt namelijk tegen Aspinall en kan de Nederlander dus een mooie dienst bewijzen door de Engelsman puntloos naar huis te sturen. Van Gerwen wist zich in zijn vorige taalf deelnames slechts één keer niet voor de play-offs te plaatsen.

