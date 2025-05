Kritiek op 'vakantie vierende' Michael van Gerwen: 'Dat gaat echt niet lukken'

Michael van Gerwen zal heel hard moeten werken om weer eens constant een goed niveau te laten zien. De Nederlandse topdarter stelde afgelopen week wat teleur, ondanks dat hij fris en fruitig terug was van een korte vakantie. "Dit is wat we krijgen nu, hè", is zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort kritisch.

De dartsanalist zag weer dat Van Gerwen wisselvallig is. In de Premier League Darts in Birmingham was hij nog 'oké' en haalde hij een belangrijke finale en daarbij behorende punten. Maar in het weekend was het volgens Van der Voort weer 'niet zo goed' op de Euro Tour in Sindelfingen. "Het is gewoon de ene keer goed, maar daarna niet constant", zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Dat gaat echt niet lukken'

"Daar zal hij veel voor moeten trainen. Die arbeid zal hij er in moeten leggen, anders word je nooit meer constant. Dat ga je niet omdraaien met vakantie vieren en denken dat het vanzelf wel weer terugkomt. Dat gaat echt niet lukken", is Van der Voort kritisch. Hij voorziet 'zware weken' voor Van Gerwen in de Premier League. De nummer drie van de wereld moet hard knokken met Nathan Aspinall en Gerwyn Price om de laatste plekjes in de play-offs.

'Niet heel goed'

Dat hij in Birmingham de finale haalde - die hij verloor van Luke Littler - helpt dan wel mee. Het leverde Van Gerwen een extra punt op. "Het was niet heel goed, maar oké. Hij heeft op de juiste momenten de goede dingen gedaan. Het worden nog hele zware weken." Op de Euro Tour was het vervolgens al snel klaar met MVG, want hij verloor een Nederlands onderonsje met Dirk van Duijvenbode. Hij kreeg na afloop de lachers op zijn hand.

Veel vakantie

Van Gerwen werd in het weekend van Koningsdag 36 jaar oud en vierde zijn verjaardag in Turkije. Daar bracht hij wat tijd door met zijn gezin en viel zijn vrouw Daphne positief op in buitenlandse media. Binnenkort vertrekt Van Gerwen weer voor een vakantie naar Ibiza. Daardoor mist hij de World Cup of Darts.

Beluister de podcast

