Topdarter Luke Humphries schaamt zich voor vreemde actie: 'Ik hoopte dat het niemand zou opvallen'

Luke Humphries stond zaterdag weer op het podium tijdens de European Darts Grand Prix in Duitsland. Maar ondanks een overtuigende zege op zijn landgenoot Connor Scutt ging het na afloop vooral over iets totaal anders dan zijn spel. Een opvallend moment aan de oche ging, tot zijn eigen verbazing, namelijk niet onopgemerkt voorbij.

Tijdens de partij in de tweede ronde van de European Darts Grand Prix weigerde Humphries zijn glas met water met de handen aan te raken. In plaats daarvan boog hij zich opvallend ver voorover om zonder handen een slok te nemen. Het curieuze moment werd live uitgezonden op televisie en ging daarna razendsnel rond op sociale media.

'Is dat echt op camera te zien geweest?'

Na afloop werd de Engelsman gevraagd naar zijn actie. "Is dat echt op camera te zien geweest?", lachte hij wat ongemakkelijk. "Mijn handen waren zó bezweet. Het was hier bloedheet. Ik wilde het glas niet aanraken, omdat het nat was en ik bang was dat ik geen grip meer zou hebben. Dus ik dacht: dan maar zo. Ik hoopte dat het niemand zou opvallen", biechtte de nummer één van de wereld op.

De temperatuur in de zaal speelde volgens Humphries een grote rol. "Het is hier echt heel warm", zei hij na afloop. "Het is net alsof je in het buitenland bent als je op vakantie bent. Je moet het beste van een slechte situatie maken, en ik dacht: als ik het glas niet aanraak, komt er ook geen vocht op mijn handen. En het werkte!", grapte de Engelsman op het feit dat hij Scutt overtuigend met 6-1 versloeg.

Het moment dat Luke Humphries op bijzondere wijze een slokje van zijn water neemt. ©Viaplay

'Wet Hand Luke' strandt in tweede ronde van Euro Tour

Op X barstten de reacties los na de bijzondere actie van Humphries. "Hij kon ook gewoon zijn linkerhand gebruiken", merkte een fan op, terwijl een ander voorstelde zijn bijnaam te veranderen van Cool Hand Luke naar Wet Hand Luke. Humphries zelf kon er uiteindelijk ook om lachen.

Toen Humphries zondag opnieuw aan de oche verscheen in Sindelfingen, was zijn opmerkelijke drinkactie nog altijd onderwerp van gesprek. Maar na zijn partij tegen Michael Smith kon hij er beduidend minder om lachen. Humphries verloor nipt met 6-5 van zijn landgenoot en werd daarmee vroegtijdig uitgeschakeld. Het toernooi werd uiteindelijk overtuigend gewonnen door Gary Anderson, die in de finale met liefst 8-0 afrekende met Andrew Gilding.