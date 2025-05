Michael van Gerwen loopt belangrijke Premier League-punten mis, Luke Humphries viert feest in Leeds

Michael van Gerwen nam het donderdagavond in de kwartfinale van de Premier League darts in Leeds op tegen Luke Humpries. Een zware tegenstander voor de Nederlander in de thuisstad van de Brit. Hij werd dan ook meteen uitgeschakeld.

Het was een spannende partij en het ging erg gelijkop in de kwartfinale. Maar bij een 5-4-voorsprong voor Humphries gaf Van Gerwen zijn leg weg. De Engelsman won met 6-4 en bouwde een feestje in Leeds.

Vorig jaar was Humphries zelfs avondwinnaar in zijn favoriete stad. Dat hoopt hij ook vanavond te worden. "Winnen in Leeds vorig jaar was een geweldig gevoel, en dat zou ik graag nog eens overdoen," aldus Humphries. "Het zijn mooie weken geweest voor de stad Leeds, en ik zou het fantastisch vinden als ik daar het slotstuk van mag vormen."

Feest

Zijn favoriete voetbalclub Leeds United won afgelopen week de Championship. Ter ere van die prestatie droeg Humpries ook een speciaal shirt dat lijkt op het tenue van het voetbalteam dat promoveerde naar de Premier League. Het feest in de stad duurt met zijn overwinning dus nog even voort.

Medelijden met tegenstander van topdarter Michael van Gerwen: 'Dat is lullig voor hem' Topdarter Michael van Gerwen gaat het vanavond extra zwaar krijgen in de Premier League Darts. In Leeds wacht nummer 1 van de wereld Luke Humphries, ook nog eens in 'zijn' stad. Maar de Engelsman worstelt flink met zijn status en klaagde daar al vaak over. "Dat vind ik wel snel hoor", is de harde mening van ex-profdarter Vincent van der Voort.

Strijd om play-offs

Van Gerwen is verwikkeld in een spannende strijd om de play-offs te halen in de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen kan elk punt goed gebruiken. Hij kon donderdag wel profiteren van de overinning van Littler op Nathan Aspinall, die zit MVG namelijk op de hielen in het klassement.