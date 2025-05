Medelijden met tegenstander van topdarter Michael van Gerwen: 'Dat is lullig voor hem'

Topdarter Michael van Gerwen gaat het vanavond extra zwaar krijgen in de Premier League Darts. In Leeds wacht nummer 1 van de wereld Luke Humphries, ook nog eens in 'zijn' stad. Maar de Engelsman worstelt flink met zijn status en klaagde daar al vaak over. "Dat vind ik wel snel hoor", is de harde mening van ex-profdarter Vincent van der Voort.

De goede vriend van Van Gerwen ziet dat Humphries steeds vaker aangeeft met motivatieproblemen te kampen. "Wat voor hem het moeilijkst is, is dat hij al twee jaar de nummer één van de wereld is, maar het gaat al die tijd alleen maar over Littler. Humphries wordt overal als tweede genoemd", heeft Van der Voort medelijden met Cool Hand. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken hij en de Belgische topdarter Kim Huybrechts de opvallende situatie van Humphries.

'Lullig voor hem'

Huybrechts verwoordt het typerend: "Humphries is de eerste wereldkampioen (in januari 2024 won hij het WK, red.) ooit die minder vaak in het nieuws komt dan de nummer twee." Van der Voort snapt helemaal wat de Belg daarmee bedoelt. "Dat is lullig voor hem. Bij Humphries ging het hele jaar na zijn wereldtitel over Littler. En wat is dé wedstrijd die mensen graag willen zien nu? Littler tegen Van Gerwen. Niet Humphries..."

Zelfde schuitje als Van Gerwen

Volgens Huybrechts zit de Engelsman nu al in hetzelfde schuitje als Van Gerwen. "Als je zolang nummer één bent en toernooien wint, neemt de honger af. De honger naar succes is sterker dan als je het succes al hebt. Dat heeft Van Gerwen ook vaak gezegd. Hij wint nog steeds graag, maar die grote honger is er niet meer. Dat is wat Humphries nu voor het eerst ervaart."

'Niemand vindt dat, alleen hijzelf'

Voor Huybrechts maakt het ook uit dat Humphries 'geen leuke persoonlijkheid' is om naar te kijken. Iets wat darters als Gerwyn Price, Van Gerwen en Littler volgens hem wel zijn. "Humphries is een fantastische darter, maar voor de rest... mwaaa. Ik denk niet van: 'Oh leuk!'." Daar kan hij volgens Van der Voort niks aan doen. "Maar dat is wel vervelend. Hij is op papier de beste darter ter wereld, maar niemand vindt dat eigenlijk, alleen hijzelf."

