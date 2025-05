Collega's lachen om emotionele reacties Raymond van Barneveld: 'Het lukt hem gewoon niet'

Raymond van Barneveld is een dartslegende, maar zijn reacties en interviews na verloren wedstrijden zullen ook altijd onderdeel zijn van zijn erfenis. Collega-darters hebben er al een eigen naam voor verzonnen en in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt die onthuld.

Van Barneveld zit zo hoog in zijn emoties, dat hij die maar moeilijk kan verbergen na een nederlaag. Dan schudt hij uitgebreid met zijn hoofd, kijkt ontzettend teleurgesteld en in zijn interviews spreekt hij alsof hij net het allerergste in zijn leven heeft meegemaakt. Hoewel hij daar zelf niet om kan lachen, is dat fenomeen wel gaan leven bij zijn collega's. Zo kan Kim Huybrechts het niet laten om wat plaagstootjes van achter de schermen te onthullen over 'Barney'.

'Barney-attack'

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door is de Belgische topdarter te gast. Hij zag op de Euro Tour in Sindelfingen weer een 'typisch Van Barneveld-momentje' voorbij komen na zijn nederlaag tegen Martin Lukeman. "Het wordt ondertussen bij ons aan tafel een Barney-attack genoemd", moet Huybrechts lachen. Hij zit vaak samen met de Nederlander en darters als Niels Zonneveld en Wessel Nijman aan één tafel. Daar krijgen ze vaak te maken met zo'n 'Barney-aanval'.

Zoon van Van der Voort bedacht 'm

De zoon van Vincent van der Voort (Kevin) bedacht die naam en speelde die onder andere door aan Zonneveld, een goede vriend. "Dat was al twee, drie jaar geleden. Hij appte naar mij hoe het ging nadat ik net verloren had. Ik was toen niet helemaal aanspreekbaar. Toen zei hij: 'Oh, heb je een kleine Barney-attack?'", onthult Van der Voort de oorsprong van de bijnaam. "Die komt regelmatig voorbij", reageert Huybrechts grinnikend.

'Maar dan heeft hij verloren...'

Zelf heeft de Belg ook weleens last van zo'n aanval, waarbij de emoties de overhand nemen. "Iedereen heeft weleens een Barney-attack, maar niemand doet het zo goed als Raymond zelf. Raymond zit weleens bij ons aan tafel. Fantastische kerel, mooie verhalen, hele dag vrolijk, veel humor. Maar dan heeft hij verloren... Dan pakt hij zijn pijlen in, draait zich om en gaat weg. Hebben we weleens gezegd tegen hem. Dan zegt hij dat hij er aan moet werken en het ook wel weet."

'Het lukt hem gewoon niet'

Volgens Van der Voort 'lukt het hem gewoon niet' om anders te reageren. "Ik heb het er weleens met hem over. Van tevoren denkt hij eraan. Gewoon normaal doen en alles, maar dan krijgt hij gewoon een grote waas."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast bij vaste makers Vincent van der Voort en Damian Vlottes. Met z'n drieën bespreken ze de ins en outs van de dartswereld en bespreekt de Belgische topdarter zijn markante carrière. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.