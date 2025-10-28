Wessel Nijman had Michael van Gerwen in de eerste ronde van het EK darts op z'n knieën, maar het talent miste in de cruciale slotfase wéér dure pijlen op de overwinning. Ex-prof Vincent van der Voort, die er in Dortmund live bij was, heeft een tip voor Nijman om dergelijk gestuntel in de toekomst te voorkomen.

Nijman gooide goed tegen Van Gerwen. Totdat het misging. In de laatste legs van de wedstrijd verloor hij vooral van zichzelf en trok Van Gerwen daardoor aan het langste eind (6-5). Nijman werd roder en roder en zat met zijn pijlen centimeters van de dubbels verwijderd. Hij probeerde van alles, bijvoorbeeld door terug te stappen en rust te nemen voor zijn worp, maar het was allemaal tevergeefs. Hij kreeg de pijlen maar niet in de juiste vakken. "Hij zal iets anders moeten doen, want dit werkt niet", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Doorgooien in plaats van terugstappen'

"Dit zie je de laatste tijd vaker gebeuren bij Nijman. In het begin denk je dat het incidenten zijn en zal hij zelf ook zo denken. Maar op een gegeven moment wordt het wel een dingetje. Je merkt gewoon dat die pijlen er ver vandaan zitten. Misschien moet hij doorgooien in plaats van terugstappen. Misschien iets meer op ritme doorgaan. Hij staat heel vaak met zijn pijlen in zijn zij te prikken en zich te concentreren. Ik heb begrepen dat hij dat doet om zijn hartslag naar beneden te krijgen. Ik weet niet of dat bij hem werkt."

Volgens Van der Voort doet Nijman er slimmer aan om zijn routine onder druk te veranderen. "Soms kun je beter doorgooien op ritme. Dan maar in die adrenaline en nervositeit. Dat hij 'm op gevoel probeert te gooien in plaats van dat hij 'm probeert te plaatsen. Dit werkt in ieder geval niet." Als het Nijman lukt om dat patroon aan te passen, ligt een échte doorbraak om de hoek volgens Van der Voort. "Als het een paar keer lukt, dan is hij er doorheen. Hij zal nooit zo medogenloos worden als andere spelers. Dat niet."

'Die keuze moet hij zelf maken'

Maar met het talent van Nijman is niks mis en dat hij van iedereen kan winnen, toonde hij ook tegen Van Gerwen weer. Alleen moet hij dus een recept vinden om onder druk niet meer te bezwijken. "Hij kan zich daarop nog een heel stuk verbeteren. Hoe ver staat hij er zelf voor open om nieuwe dingen te proberen? Je kan ook stoïcijns doorgaan en denken dat het vanzelf goed gaat. Die keuze moet hij zelf maken."

