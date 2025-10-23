Michael van Gerwen versloeg donderdagavond na een knotsgek duel landgenoot Wessel Nijman in de eerste ronde van het EK darts. Beide darters misten flink wat wedstrijdpijlen, maar uiteindelijk trok de drievoudig wereldkampioen toch aan het langste eind. Van Gerwen was opgelucht met zijn zege, maar had toch ook wel een beetje te doen met zijn landgenoot.

Van Gerwen ontsnapte uiteindelijk doordat Nijman in de beslissende elfde leg liefst zeven matchdarts liet liggen, maar de drievoudig wereldkampioen had er zelf een leg eerder ook al drie gemist. Dat zat hem na afloop nog dwars. "Als je drie pijlen mist om de wedstrijd binnen te halen... Dat mag je jezelf kwalijk nemen", vertelde hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik zet hem netjes weg, dan krijg je drie pijlen en laat je dat na. Dat mag niet gebeuren op dit niveau."

In een knotsgekke laatste leg met tal van slordige pijlen trok Van Gerwen de partij nog over de streep. Dat terwijl beide spelers tot die tijd er lekker in zaten. "Ik denk dat we de eerste tien legs op een hoog niveau speelden. Als je ziet hoe hij in het begin speelt, dan moet je aan de bak. Ik denk dat ik dat wel deed. Natuurlijk waren er hier en daar schoonheidsfoutjes, maar ik denk dat het een goede wedstrijd was. Alleen zonde van die laatste leg."

'Dat is sneu om te zien'

Van Gerwen bleef ver achter bij Nijman in de laatste leg, maar hield toch altijd hoop. "Je moet in je achterhoofd houden dat je tegen Wessel speelt. In het verleden is gebleken dat hij dan niet in staat is zijn eigen spel te laten zien. Of het nervositeit is of wat dan ook, dat weet ik niet. Als je kijkt naar zijn vermogen, is hij een fantastische speler, maar ook hij moet nog veel leren."

Nijman gooide zich dood vanaf 72 en miste vervolgens nog een reeks wedstrijdpijlen. "Ik had op een bepaald moment wel te doen met hem. Toen hij de dubbel 13 doodgooide wist ik dat ik nog kon winnen en ik stond toen nog op 190. Je zag aan zijn worp dat hij heel nerveus werd. Dat is sneu om te zien, maar dat is ook topsport."

Opsteker voor Van Gerwen

Voor Van Gerwen was het in ieder geval een fijne opsteker na een moeilijke periode waarin hij al in de eerste ronde verloor op de World Grand Prix. "Dit zijn de belangrijke toernooien, dan wil je er staan. Dat is niet altijd even makkelijk, je moet jezelf er wel toe zetten. Dat probeer ik te doen op alle vlakken. Mentaal is dan denk ik het belangrijkste. Dat kost veel energie, maar ik denk dat het me goed doet om dit te doen."

Mighty Mike plaatste zich ondertussen ook voor het eerst sinds hij bij de PDC speelt niet voor de Players Championship Finals. Van Gerwen had nog een minieme kans, maar trok zich vorige week terug voor een vloertoernooi waardoor hij definitief buiten de boot valt. Daar staat hij nog altijd achter: "Als je hoofd er niet naar staat, kun je beter jezelf in bescherming nemen. Daar win ik niks mee."

Dochter Zoë houdt papa in de gaten

Van Gerwen is na een week niets doen echter weer klaar om te vlammen. Dat moet hij in Dortmund echter wel doen zonder dochter Zoë. Hij nam haar de afgelopen tijd een aantal keer mee naar een toernooi, maar zij is deze keer niet van de partij. Ze houdt de verrichtingen van haar papa echter goed in de gaten. "Ik had net een voicememo van Zoë en ik heb er nu alweer drie terug, dus die ga ik zo luisteren."