Gian van Veen merkt een dag na zijn sensationele EK darts-winst dat hij een compleet nieuwe status heeft. De Nederlandse topdarter is in één klap ruim een ton rijker, de nieuwe nummer 7 van de wereld en overal een graag geziene gast. Die status is even wennen voor The Giant, merkt hij in gesprek met de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Ruim 135.000 euro mag Van Veen van de PDC verwachten nadat hij zondagavond nummer 1 van de wereld Luke Humphries in de finale van het EK darts versloeg. Met zijn eerste majortitel valt er een last van zijn schouder en heeft hij bewezen bij de top te horen. Met letterlijk bloed, zweet en tranen bekroonde hij zijn nog prille carrière als profdarter met een eerste grote titel. Hij slaat woensdag en donderdag de laatste Players Championships van het jaar over. "Ik had al tegen mijn manager gezegd dat als ik zou winnen, ik niet zou gaan. Dikke prima dus."

Wondje laten helen

Grappend zegt Van Veen in Darts Draait Door dat hij zijn duim dan kan laten helen. Zondag had hij zichtbaar last van een wondje op zijn duim, waardoor gooien lastig werd. Omdat hij zoveel grip op zijn pijl heeft, haalde die telkens het wondje weer open. "Op het podium begon ik met een witte handdoek en daar zaten op een gegeven moment tachtig rode puntjes op van het bloed", kan Van Veen nu lachen. Zeker met een titel en een paar dagen dartsrust voor de boeg. "Nu dat wondje laten helen, anders ligt m'n duim er straks af", grinnikt hij.

'Oh ja, ook dat nog'

En dat kan Van Veen nu echt niet gebruiken. Nu hij in de flow zit, volgen de toernooien elkaar ook allemaal nog eens op. Vanaf 4 november is hij een van de outsiders voor de Grand Slam of Darts. Op de opmerking dat hij daar door zijn nieuwe status als nummer 7 van de wereld ook ineens groepshoofd is geworden, reageert hij verbaasd. "Oh ja, ook dat nog. Dat scheelt wel weer. Ik had daar nog niet eens bij stil gestaan. Dan krijg ik in ieder geval geen top-achtspeler in mijn groep. Dat ben ik nu zelf, dat is wel effe wennen."

RBC Roosendaal

De kersvers Europees kampioen moest maandag het ene na het andere interview doen, maar 's avonds staat er een bijzonder uitje op de planning. Hij gaat met Co Stompé, dartsanalist en ex-prof, naar voetbalclub RBC in Roosendaal. Hij is uitgenodigd om op een businessavond te zijn, in samenwerking met één van zijn sponsoren. Zo staat hij 24 uur na zijn zege in een bomvolle zaal in Dortmund ineens bij de voormalig Eredivisie-club in het stadion. Het kan verkeren.

Wat te doen met het prijzengeld?

Met zijn ruim 135.000 verdiende euro's kan Van Veen de komende maanden wel vooruit. Hij onthult wat hij met het prijzengeld gaat doen. "De Belastingdienst zal wel wat willen", grapt hij. "En mijn vakantie voor januari is nog niet geboekt. Dat wordt trouwens ook opletten nu voor mij. Voorheen kon ik tijdens de World Series op vakantie, maar dat wordt nu misschien wel anders. Er komt vast een mooie vakantie aan en ik ga ook nog een deel van de hypotheek aflossen."

Podcast Darts Draait Door

