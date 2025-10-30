Wessel Nijman heeft voor een geweldige prestatie gezorgd bij de laatste Players Championship van het jaar. De Nederlandse topdarter won in de finale van Luke Woodhouse. Daarmee is ook bekend wie er allemaal wel en niet meedoen aan de Finals volgende maand én aan het WK over twee maanden.

Een onderdeel van een ProTour-seizoen zijn 34 vloertoernooien die verdeeld over Engeland en Duitsland worden gehouden. Daar valt prijzengeld te verdienen, om zo deelname aan grote televisietoernooien als het WK, de World Matchplay en World Grand Prix veilig te stellen. De grote namen komen hiervoor nooit in gevaar vanwege hun plek op de wereldranglijst, maar de mindere goden moeten hard vechten voor ieder bedrag.

Geen WK voor Maik Kuivenhoven

Zo ook Maik Kuivenhoven, die sinds begin 2025 weer een tourkaart heeft. De Nederlander sprokkelde niet genoeg centjes bij elkaar om snel zeker te zijn van een plek op het WK darts. Kuivenhoven flirt al jaren met de gevarenzone als het gaat om plaatsing. Ook dit jaar was het weer spannend voor hem. Maar Kuivenhoven redde het niet, mede door toedoen van Nijman.

De top 40 van de opgeschoonde ProTour Order of Merit plaatst zich namelijk voor het WK. Bij aanvang van de laatste dag stond Kuivenhoven op de 41e plek, net aan de verkeerde kant van het schema dus. Kuivenhoven won zijn eerste twee rondes, maar dat deed Connor Scutt boven hem ook. Dus móést de Nederlander in ronde 3 winnen om qua prijzengeld over Scutt heen te wippen.

Dat lukte niet. Nijman walste met een gemiddelde van 103,25 over hem heen: 6-3. Geen WK dus voor Kuivenhoven, die zich alleen in 2021 en 2022 plaatste. Er is nog wel een klein kansje voor hem om zich te plaatsen. Op 15 november is een kwalificatiemoment voor Nederlandse en Belgische darters die nog op zoek zijn naar een ticket.

Maik Kuivenhoven will miss the World Championship because he lost this match.



Ouch. https://t.co/6ovSYbq6Lo — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) October 30, 2025

Nijman blijft maar winnen

Wessel Nijman is bezig aan een goed jaar op de vloer. Hij is door zijn goede resultaat op donderdag naar de tweede plek van de Players Championship Order of Merit geklommen. Die ranglijst bepaalt wie er naar de Players Championship Finals gaan. Nijman won in de finale knap van Luke Woodhouse met 8-5. Het is de derde keer dat hij een PC-toernooi wint.

Gian van Veen de klos door Nijman

Nijman bezorgde met zijn toernooizege landgenoot Gian van Veen een vreselijke loting voor het finaletoernooi. De kersverse EK-winnaar moet het bij de Players Championship Finals in de eerste ronde opnemen tegen Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld. Cool Hand Luke sloeg meerdere toernooien over, maar wist zich wel te plaatsen voor de laatste major voor het WK. Van Veen en Humprhies stonden onlangs nog tegenover elkaar in de finale van het EK darts, die door Van Veen werd gewonnen. Zo beleeft dartend Nederland een goede maand.

Michael van Gerwen is er volgende maand niet bij. De Nederlander mist voor het eerst in zijn carrière de PC Finals. Van Gerwen worstelde dit jaar op fysiek - en met name - persoonlijk vlak. Hij scheidde van zijn ex-vrouw Daphne en laste daardoor een lange pauze in.