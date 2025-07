James Wade is geen darter met heel veel franje. De 42-jarige Engelsman gooit al jarenlang in hetzelfde shit, met dezelfde broek. Toch baarde hij opzien op de World Matchplay, met een behoorlijk lange opkomst. Hij liet daarmee de Nederlander Wessel Nijman wachten.

Nijman, die in de eerste ronde knap van Nathan Aspinall won, werd vanzelfsprekend als eerste naar het podium geroepen vanwege zijn plek op de wereldranglijst. Daarna was Wade aan de beurt. Hij kwam op onder de klanken van I'm Still Standing van Elton John. Maar vanaf het moment dat omroeper John McDonald zijn naam omriep en The Machine het podium betrad zat al bijna twee minuten.

Nijman kijkt vragend toe

Nijman zag het allemaal van een afstandje gebeuren. Wade had nog een onderonsje met de omroeper en vervolgens deed hij nog een gek dansje voor het publiek. Voordat hij zijn eerste oefenpijl in het bord had zitten, waren er meer dan drie minuten verstreken.

𝗪𝗮𝗱𝗲𝘆 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴!



Waarom het zo lang duurde: Wade nam voor iedere fan die bij het gangpad stond de tijd. Hij deelde de ene na de andere handtekening uit, ging op de foto met een enkeling en zei z'n geliefden gedag. Op sociale media ging het ook over Wade. "Ik dacht dat we misschien het hele Elton John-album nodig hadden voor Wades opkomst. Zorgde ervoor dat elke fan die een handtekening wilde, er ook een kreeg", schreef iemand.

"Als er ooit een tijdslimiet komt op een walk on in het darten is dat de schuld van James Wade", reageerde een ander. En: "Ik heb altijd van James Wade gehouden en zal dat ook altijd blijven doen, maar hij blijft deze walk-ons elke week langer en langer uitbuiten."

Nederlaag Nijman

Nijman kwam de walk-on niet meer te boven. Wade speelde zoals altijd oerdegelijk en won met 11-5. Hij treft nu in de volgende ronde Gian van Veen.

