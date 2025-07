Onlangs op de World Cup of Darts waren ze teamgenoten, dinsdagavond stonden ze tegenover elkaar op de World Matchplay: Gian van Veen en Danny Noppert. Het werd een vrij eentonige partij, wat voor cynisme zorgde bij de oudste van het stel.

Van Veen kwam met heel wat vertrouwen naar de partij in de tweede ronde. In zijn eerste wedstrijd had hij immers nummer 1 van de wereld en regerend winnaar Luke Humphries aan de kant geschoven. Maar van dat goede spel was weinig over in de beginfase tegen zijn goede vriend Noppert. The Freeze brak Van Veen, verzilverde die break en leek op weg naar een simpele avond.

Toen was daar vrijwel uit het niets Van Veen. Na een misser van Noppert wist hij een dubbel te vinden. Die volgde hij op door een break door middel van een magistrale 150-finish: twee keer triple-19 en dubbel-18. Op dat moment stond zijn tegenstander op 87 te wachten.

150 FROM VAN VEEN!



A monster checkout from Gian van Veen sees him draw level with Danny Noppert!



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji#MatchplayDarts | R2

Cynisme bij Noppert

Van Veen hield vervolgens zijn eigen leg en ging zo alsnog met een voorsprong de pauze in: 3-2. De volgende sessie ging met liefst 5-0 naar de jeugd-wereldkampioen. Dat kwam met name door een haperende motor bij Noppert op zijn sterkste punt: finishen. The Freeze had last van ongekende double-trouble en werd geïrriteerder met de leg.

Liefst zeven legs verloor hij op rij en hij voorkwam op het nippertje dat er acht achter elkaar naar Van Veen gingen. Noppert bleef echter zichtbaar ontevreden en na een slechte beurt volgde een cynisch duimpje. Hij leek de handdoek toen al in de ring te gooien.

Volgende ronde

Noppert zette zich nog wel twee keer op het scorebord, maar dichterbij kwam hij niet. Zo won Van Veen met liefst 11-5. In de kwartfinales wacht voor hem mogelijk een nieuwe clash. Dan moet Wessel Nijman wel afrekenen met James Wade.

