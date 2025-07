Het spookje van Wessel Nijman op de World Matchplay zit erop. De Nederlander stond tegenover de winnaar uit 2007, in de persoon van James Wade. Die deed Nijman met smerige finishes ontzettend veel pijn.

Nijman stond na de opkomst figuurlijk al met 1-0 achter. Dat kwam door de walk-on van Wade die liefst drie minuten in beslag nam. The Machine nam rustig zijn tijd, terwijl de Nederlander op het podium stond te wachten. Nijman kon niets anders doen, al pakte hij nog wel via kunst- en vliegwerk zijn eigen eerste leg.

Klap op klap voor Nijman

Maar al snel liep Wade uit naar één break voorsprong. Toch knokte Nijman zich knap terug naar 3-3. Alleen toen toonde Wade zijn klasse door eerst 108 uit te gooien en vervolgens 121. Nijman deed vervolgens wel wat terug door ook 121 uit te gooien, maar dan via bulls eye: 4-5.

WADE TAKING CONTROL!



James Wade doing James Wade things!



The Machine pins the bull for a crucial 82 finish, and he now leads Nijman 7-4!



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji#MatchplayDarts | R2 pic.twitter.com/pT9MMN6l2p — PDC Darts (@OfficialPDC) July 22, 2025

Wade speeldes op zijn Wades en deed de juiste dingen op de meest vreselijke momenten, in het opzicht van Nijman dan. Zo stond de Nederlander een keer op tops te wachten toen de Engelsman met zijn laatste pijl de bull raakte. Een leg later was het weer raak voor Wade via bulls eye, nadat hij 126 erin speerde. Dat was de genadeklap voor Nijman, die uiteindelijk met 5-11 verloor.

Opnieuw tegen een Nederlander

Wade kan in de volgende ronde opnieuw een Nederlander verwachten. Dan neemt hij het op tegen Gian van Veen, die dit toernooi al afrekende met Luke Humphries en landgenoot Danny Noppert.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.