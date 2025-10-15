De woorden die topdarter Jonny Clayton afgelopen week sprak, doen bij ex-prof Vincent van der Voort de haren in zijn nek overeind staan. "Hij snapt er werkelijkwaar helemaal niks van. Dat zijn toch uitspraken van een ezel?", verzucht de Nederlander over de Welshman in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Clayton had gezegd dat hij het niet vindt kunnen dat er Players Championships in het Duitse Hildesheim gehouden worden. Het is voor de spelers uit Groot-Brittannië te veel gedoe volgens hem. Dat schiet bij Van der Voort helemaal in het verkeerde keelgat. "Sommige mensen zijn echt... Hij is één van de aardigste darters, maar dit is toch echt een opmerking van een ezel? Dit kan toch niet waar zijn wat hij zegt? Hij vindt eigenlijk dat alle Pro Tours bij hem in de achtertuin in Wales gespeeld moeten worden. Dat is ongelofelijk."

'Het slaat helemaal nergens op'

Volgens Van der Voort gaat Clayton helemaal voorbij aan het internationale karakter van de sport. Daarnaast snapt hij als Brit niet hoe het is voor Europese spelers om nog altijd het overgrote deel van het jaar naar Engeland te moeten. "Er moet steeds meer over de hele wereld verspreid gedart worden, maar hij vindt dat alles in Engeland moet blijven en iedereen maar daar naartoe moet komen. Ik krijg het niet begrepen dat die man dat zegt en dat hij er ook nog steeds achter staat als het hem twee dagen later nogmaals wordt gevraagd. Dan begrijp je er werkelijkwaar helemaal niks van. Het slaat helemaal nergens op."

'Ik mag hem graag, maar dit...'

Dat Clayton zelf beslist om niet naar de Duitse plaats af te reizen als de vloertoernooien daar gehouden worden, 'moet hij zelf weten', maar dat hij vindt dat er dan helemaal niks meer gespeeld moet worden in Hildesheim gaat volgens Van der Voort veel te ver. "Waarom moet het allemaal in Engeland? Het is voor hem veel makkelijker: hij stapt gewoon in zijn autootje en rijdt er naartoe en klaar. Hij kan ook weg wanneer hij wil. De rest zit met vluchten, soms zelfs twee en meneer vindt Hildesheim niet goed. Met dat soort uitspraken moeten mensen tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Clayton is een topgozer en ik mag hem graag, maar dit..."

Beluister de podcast

De World Grand Prix wordt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uitgebreid nabesproken. Hoe vond Vincent van der Voort dat winnaar Luke Littler, finalist Luke Humphries, beste Nederlander Danny Noppert en goede vriend Michael van Gerwen het deden in Leicester? Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse platforms als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.