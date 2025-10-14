In het dartsgeweld dat Luke Littler en Luke Humphries tonen, blijft Danny Noppert constant hoge ogen gooien. De titels blijven dan misschien achterwege, op de Grand Prix haalde de Nederlander toch maar mooi weer de halve finales. Daardoor staat hij in de top tien van de wereld. Ex-profdarter Vincent van der Voort grapt dat het misschien wel door hem komt.

Noppert versloeg in Leicester Jermaine Wattimena, Gary Anderson en Stephen Bunting. In de finale was hij simpelweg niet opgewassen tegen het vuurwerk van de nummer 1 van de wereld, maar ging hij er niet kansloos af (5-3). Van der Voort is in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door weer eens onder de indruk van de Nederlandse topdarter. "Echt wel netjes hoor, hij heeft een heel goed toernooi gespeeld."

Boze Noppert draait het om

Daarna volgt de grappende opmerking van Van der Voort over dat hij en presentator Damian Vlottes wellicht een rolletje hebben gespeeld in de 'vernieuwde' Noppert. Een paar weken geleden zeiden zij in dezelfde podcast dat Noppert moeite had om op toernooien goede middagpartijen op te volgen met een hoog niveau en zeges in de avond. Daar was The Freeze toen niet van gediend. Feit is wel dat het sindsdien een stuk beter lijkt te gaan met Noppert.

'Dat staat hem goed'

"Niet om het naar ons toe te trekken hoor, maar sinds hij een beetje boos is geworden omdat we hem niet genoeg krediet gaven, heeft hij het wel anders aangepakt", lacht Van der Voort, die de omslag bij de Fries wel degelijk ziet en waardeert. "Hij is wat agressiever gaan spelen en is wat nadrukkelijker aanwezig. En dat staat hem goed. Hij heeft echt een goed toernooi gespeeld. Ik ben benieuwd of hij nu ook zelf voelt dat dit de manier is voor hem. Je iets meer laten zien naar je tegenstander, iets meer emotie tonen en iets agressiever spelen. Het is uit z'n comfortzone, want zo is hij niet."

'Dat verdient hij ook'

Dat Noppert dankzij het halen van de halve finale ook nog eens in de top tien van de wereld belandde, stemt Van der Voort goed. "Staat hij er toch maar mooi weer bij, hè. Hij is de beste Nederlander op de majors. We hebben het veel over Wessel Nijman, Gian van Veen en Michael van Gerwen, maar hij staat er toch maar mooi weer. Misschien moet hij dit gebruiken om het om te draaien en daar helpen wij graag bij", knipoogt Van der Voort. "Dat we hem een beetje meer promoten, dat het meer over hem gaat. Dat verdient hij ook."

Beluister de podcast

De World Grand Prix wordt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uitgebreid nabesproken. Hoe vond Vincent van der Voort dat winnaar Luke Littler, finalist Luke Humphries, beste Nederlander Danny Noppert en goede vriend Michael van Gerwen het deden in Leicester? Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse platforms als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.