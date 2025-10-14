De 'ongepaste opmerkingen' van Luke Littler na zijn gewonnen partij op de World Matchplay tegen titelverdediger Mike De Decker zijn volgens ex-profdarter Vincent van der Voort 'niet nodig'. Dat zegt de Nederlander in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Littler won in de tweede ronde kinderlijk eenvoudig van de Belg en speelde zelfs met zijn tegenstander door op 50 meteen voor de bullseye te gaan en 91 uit te gooien via bullseye, 1 en tops. "De Decker leek wel even klaar te zijn met Littler", zag presentator Damian Vlottes. Na afloop van zijn partij gaf Littler aan dat hij zich een beetje verveeld had tegen de Belg. 'Ongepast', vindt Van der Voort. "Dat is gewoon een tik op je kin die je dan als De Decker krijgt. Dat hoef je niet te zeggen. Het is ongepast en niet netjes."

'Dat je hem dan zo neerzet...'

De Decker verdedigde in Leicester z'n titel en verdiende wel iets meer respect dan dat van Littler, die tot dan toe pas één duel op de Grand Prix gewonnen had. "In de Grand Slam had Littler ook het publiek nodig om van De Decker te winnen. En dan ook nog zulke woorden naar iemand die vorig jaar het toernooi gewonnen heeft. Dat je hem dan zo neerzet... Dat hoeft van mij niet. Maar het is ook wel weer lekker, een beetje prikken. Ik hoop dat De Decker denkt dat de volgende keer Littler de zijne is. Met zo'n instelling in ieder geval het volgende duel in gaat."

'Geen schande'

Littler zou uiteindelijk via Gian van Veen en De Decker de finale winnen van de Grand Prix en daarmee zijn volgende major op zijn palmares bijschrijven. "Het is ook geen schande dat De Decker zo hard verliest van Littler, die is gewoon echt waanzinnig goed op dit moment."

Beluister de podcast

De World Grand Prix wordt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uitgebreid nabesproken. Hoe vond Vincent van der Voort dat winnaar Luke Littler, finalist Luke Humphries, beste Nederlander Danny Noppert en goede vriend Michael van Gerwen het deden in Leicester? Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via diverse platforms als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.