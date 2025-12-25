Wim Kieft heeft met verbazing naar het interview van Raymond van Barneveld gekeken op het WK darts. De oud-voetballer kon zijn lach niet inhouden door de negatieve toon van het interview. Kieft en tafelgenoot René van der Gijp delen vervolgens ook heerlijke anekdotes die ze meemaakten met Barney.

Van Barneveld speelde op 17 december in de eerste ronde van het WK darts tegen de Zwitser Stefan Bellmont. De Zwitser speelde niet eens de sterren van de hemel, maar de Nederlander gooide niets en verloor uiteindelijk met 3-0 in ronde één. Barney gaf achteraf een interview, waarin hij de vinger maar niet op de zere plek kon leggen. "Bij ingooien ben ik 10 keer wereldkampioen. Je moet jezelf toch gaan afvragen hoe nu verder. Zo elke week pijn lijden wil je ook niet."

Kieft keek ook naar het interview van de Nederlandse ex-wereldkampioen en kon zijn lach niet helemaal inhouden door de negatieve toon. "Heb jij Barney nog gehoord nadat hij uitgeschakeld was? Hij moest toch even nadenken wat hij ermee moest en dat hij eraan onderdoor ging. Daar zijn pilletjes voor hè. Die man is bijna zestig hè", zo vertelt de oud-voetballer met een lach in KieftJansenEgmondGijp de podcast.

Anekdote

Nadat Kieft vertelde over het interview van Van Barneveld, schiet hem ook een moment te binnen van toen hij met onder andere Van Barneveld een hapje zat te eten. "In het Huis ter Duin kwamen we hem tegen. We zitten aan tafel met Arnold Vanderlyde (ex-bokser), een man die al heel zijn leven Frank Sinatra nadoet en Barney. En het valt een beetje stil en in een keer zegt hij: 'Goh, toch al weer vijftien jaar geleden dat ik voor het eerst wereldkampioen werd'. Toen ben ik wel even naar buiten gelopen", lacht de oud-voetballer.

Gemeente Den Haag

Ook tafelgenoot Van der Gijp weet vervolgens nog een leuke anekdote over de darter. "Toen hij wereldkampioen werd, toen ben ik gebeld door de Gemeente Den Haag. Die vroegen toen of ik de prijs van de Gemeente aan Barney wilde uitreiken, geen idee waarom. Ik weet ook niet hoe die man aan mijn nummer kom en wat ik daar deed. Ik zat toen in een kantine met een beker die vier keer zo groot was als een colaflesje. Ik heb dat toen expres uit mijn handen laten vallen. Toen werd het doodstil. Barney vond het niet zo leuk, zijn vrouw vond het niet zo leuk en de burgemeester ook niet. Toen zei ik: 'In elke stad hebben ze een andere vorm van humor'."