Voor Raymond van Barneveld liep het WK darts uit op een drama. De vijfvoudig wereldkampioen leed een kansloze nederlaag in de eerste ronde en dat wierp ook direct weer de vraag op wanneer hij een punt achter zijn loopbaan gaat zetten. 'Barney' geeft enkele dagen later aan dat hij nog wel even doorgaat, maar dat gaat ook gepaard met een schreeuw om hulp.

Het is nog niet zo lang geleden dat Van Barneveld erom bekendstond dat hij altijd goed was op een WK. Uiteraard door zijn vijf wereldtitels, maar ook doordat hij tot en met het WK van 2018 bijna altijd minimaal tot de kwartfinales wist te komen. Sindsdien is het echter kommer en kwel. Zijn loopbaan leek te eindigen na een afgang tegen de Amerikaan Darin Young in de eerste ronde van 2020, maar na een jaar kwam hij alweer terug op zijn beslissing om te stoppen.

Barney kwam sindsdien in actie op vijf WK's en het beste resultaat is de vierde ronde uit 2024. Hij won de afgelopen twee edities geen partij en werd door onbekende namen als Nick Kenny en Stefan Bellmont uit het toernooi gegooid. De Zwitser Bellmont gunde Barney vorige week slechts twee legs. De legendarische darter was toen nog minder dan een schim van de man die in 2007 Phil Taylor in een bloedstollende finale versloeg.

Schreeuw om hulp

De 58-jarige Van Barneveld staat inmiddels ook bekend om zijn moeizame interviews na een nederlaag, maar deze keer wist hij daar goed doorheen te komen. Toch blijkt er wat meer aan de hand dan hij direct na de partij liet weten. Van Barneveld doet enkele dagen na zijn kansloze nederlaag op het WK namelijk een schreeuw om hulp in gesprek met Nu.nl.

De vijfvoudig wereldkampioen wil nog zeker tot zijn zestigste door, maar dan moet er wel iets gaan veranderen: "Ik zoek iemand die mij motiveert. Iemand die zegt: 'Meneer van Barneveld, ook jij moet netjes als iedere andere burger een werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur draaien. Daarna mag je doen waar je zin in hebt. Ik heb structuur nodig in mijn leven, ook qua training. Die ontbreekt nu."

Van Barneveld wil graag fitter worden, maar omschrijft zichzelf als een 'jantje lui': "Soms zit ik dagenlang op de bank op m'n telefoon te scrollen en doe ik niks. Ik sta niet eens op om met koptelefoon een rondje te gaan lopen. Ik heb een inspirator nodig die me van de bank af krijgt."

'Dan maak je jezelf gek'

Ook op een ander gebied moet die begeleider hem gaan helpen. Van Barneveld zorgde tijdens de partij met Bellmont voor een opvallend moment door na twee sets van pijlen te wisselen. Dat terwijl hij vooraf nog zei dat hij dat zeker niet ging doen. Nu blijkt dat hij een heleboel verschillende soorten flights en shafts had meegenomen naar het WK: "Dan maak je jezelf op voorhand gek. Een begeleider had gezegd: 'Kap daar nou eens mee, Ray.'"

Financiële noodzaak

Hoewel hij veel titels won in zijn carrière is het niet zo dat hij op financieel vlak al helemaal binnen is. Het doorgaan is dan ook deels noodzaak, want een groot gedeelte van zijn verdiensten blijkt verloren te zijn gegaan aan de Belastingdienst, een scheiding en reiskosten.

Het is naar eigen zeggen voor hem dan ook niet makkelijk om zo'n begeleider uit eigen zak te betalen, aangezien die al snel een paar duizend euro moet verdienen per maand. " Ga die centjes maar ophoesten als je zelf niet veel prijzengeld pakt. Ik hoop dat er sponsoren zijn die kunnen helpen", vraagt Van Barneveld nogmaals om hulp.

Winmau World Masters

Van Barneveld heeft de komende weken vrijaf en kan dan dus de knop weer om te zetten. Hij heeft de mogelijkheid om de kerstdagen met zijn familie gaan doorbrengen, al valt er volgens hem weinig te vieren na de nederlaag op het WK. Barney zal op 28 januari weer aan de bak moeten tijdens de voorrondes van de Winmau World Masters. Alleen de top-24 van de wereld is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat van 29 januari tot en met 1 februari duurt.

