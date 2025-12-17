"Je moet jezelf toch afvragen: hoe moet dit nu verder?" Het waren de veelzeggende woorden van Raymond van Barneveld na zijn pijnlijke aftocht op het WK darts. De vijfvoudig wereldkampioen verloor kansloos van de Zwitser Stefan Bellmont. 'Barney' pakte maar twee schamele legjes.

"Ze zeiden dat ik een hele mooie loting had, dat is niet zo gebleken. Toch? Hij speelde fantastisch. Ik denk dat hij verdiend gewonnen heeft, klaar", was Van Barnevelds eerste reactie. Van Barneveld begon in zijn ogen nog lekker, maar liep voor zijn gevoel vervolgens achter de feiten aan. "Hij gooide alles uit. Die laatste set ook. Laat je het even afweten en dan tikt hij gewoon alles uit. Complimenten, hij speelde gewoon goed."

Pijlenwissel

Opvallend was dat Van Barneveld de wedstrijd eindigde met een ander setje dan waarmee hij begon. Dat terwijl hij voorafgaand aan de partij aangaf een lekker gevoel te hebben. "Je probeert wat. Dat is het frustrerende ervan, je staat in te gooien als een malle. De ene 140’er en 180’er na de andere. Het enige probleem bij het ingooien is dat het niet het wedstrijdritme is", verklaarde hij bij Viaplay.

Bij het ingooibord kon Van Barneveld snel achter elkaar gooien, terwijl Bellmont geen hoog tempo hanteerde. "Dat zijn momenten dat je net even niet in je ritme komt. Of je nou 2-0 achter komt of 1-1. Dat is een ongelofelijk verschil", zei hij.

Toekomst ongewis

Hoe moet het nu verder, was de vraag die Van Barneveld kreeg. Hij stopte eerder al eens na een teleurstellend WK. "Het is een heel slecht jaar geweest. Uiteindelijk moet je jezelf herpakken. Het is heel moeilijk om hier een antwoord op te geven. Op het ingooibord ben ik vijf keer wereldkampioen, misschien wel tien keer. Maar in de wedstrijden komt het er op de een of andere manier niet uit. Waarom niet? Ik kan er geen antwoord op geven", reageerde hij.

"Tuurlijk doet dit pijn. Het tweede jaar op rij natuurlijk", sprak Van Barneveld, die in 2024 ook al na één potje ging zitten. "Je moet jezelf toch afvragen: hoe moet dit nu verder? Zo elke week pijn lijden wil je ook niet. Als je maar twee legjes van iemand kan winnen die geen tourkaart heeft, dan zegt dat genoeg. Huiswerk te doen. Kijken wat hiervan overblijft, maar deze komt wel aan."

