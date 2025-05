Schande gesproken van 'stel hersenlozen' tijdens dartstoernooi in Rosmalen: 'Dat gaat er bij mij gewoon niet in'

Het publiek dat in Rosmalen was om de Euro Tour te vieren en de darters aan te moedigen, heeft zich schandalig gedragen. Dat is de conclusie van Vincent van der Voort en Damian Vlottes in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Echt een stel hersenlozen."

Het hele weekend was het raak. Tegenstanders van de Nederlandse darters werden continu uitgefloten. Zelfs bij een Nederlands onderonsje was er één de favoriet en moest de ander het ontgelden. Ook zat er hoorbaar veel 'voetbalpubliek' in de zaal, dat met liedjes kwam als 'nooit meer naar Arnhem' (van NEC-fans) en 'helemaal niets in Amsterdam' (van alle anti-Ajax-fans). "Leuk, maar dat heeft helemaal niks met darts te maken", verzucht Van der Voort.

'Echt een hoop hersenlozen'

"Dit krijg je wel steeds meer en dat vind ik jammer. Je houdt het niet tegen, maar het is jammer dat het daar om gaat tegenwoordig. En dan dat eeuwige uitfluiten... Met als dieptepunt Dirk van Duijvenbode tegen Wessel Nijman. Dat vind ik echt... Wessel wordt gewoon faliekant uitgefloten in eigen land. En vier uur later moet-ie weer en zijn we allemaal weer voor hem. Wat denk je dan 's avonds van jezelf? Er zitten echt een hoop hersenlozen in de zaal, dat kan niet anders."

'Een nog groter dieptepunt'

Vlottes zag dat het bij Raymond van Barneveld tegen Jerry Hendriks ook gebeurde. "Dat is misschien nog wel een groter dieptepunt. Jerry is zo'n vrolijke gozer en staat voor het eerst in zes jaar weer op het podium. Ook daar is dat fluiten gewoon totaal niet nodig. Het gaat er bij mij gewoon niet in dat je je landgenoot zo gaat uitfluiten. Dat dat nog gebeurt tegenwoordig..."

