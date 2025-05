Harde woorden voor Nederlandse darters na teleurstellende Euro Tour: 'Moeten we eerlijk over zijn'

Veertien Nederlanders plaatsten zich voor de Euro Tour in Rosmalen, dertien speelden er na de terugtrekking van Michael van Gerwen en één halve finale is de opbrengst van het 'Nederlandse' dartsfeestje. Een flinke teleurstelling, is de conclusie na drie dagen darts in Brabant.

Wessel Nijman redde de eer door de halve finale te halen, waarin hij verloor van de Duitse sensatie Niko Springer. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode sneuvelden in de halve finale, maar dat is dan ook de karige opbrengst van de grote Nederlandse delegatie die actief was in de Autotron. "Het is me niet echt meegevallen", moest ex-profdarter Vincent van der Voort bij Viaplay concluderen na de finale, die de Welshman Jonny Clayton won.

'Daar moeten we eerlijk over zijn'

"De halve finale halen van Wessel Nijman is top, Danny Noppert heeft prima gespeeld maar verliest met veel pech van de latere winnaar. Maar al die anderen, vind ik echt te weinig." Volgens dartspecialist Jacques Nieuwlaat is 'dit wat we de laatste tijd vaker zien'. "We zijn heel lang verwend geweest met Michael van Gerwen. Maar op dit moment doet Nederland niet meer mee om de titels, daar moeten we eerlijk over zijn."

'Wachten op nieuwe lichting'

Volgens hem zijn 'we' nu al blij met halve finales. "We wachten eigenlijk op de nieuwe lichting. Van bijvoorbeeld Gian van Veen en Wessel Nijman en dat soort jongens." Nederland was met dertien spelers over vertegenwoordigd in Rosmalen. Maar onder meer Jermaine Wattimena en Raymond van Barneveld vielen tegen en konden het thuisvoordeel niet in hun voordeel uitpakken.

Veel gefluit tegen Niko Springer

De Nederlandse fans in Rosmalen stonden zondagavond massaal achter Nijman in zijn halve finale tegen Niko Springer. Maar ondanks veel gefluit en boegeroep om de Duitser uit zijn spel te halen, ging hij er toch met de finaleplek vandoor. Daarin verloor hij van Jonny Clayton met 8-6. De Nederlandse fans kozen na de uitschakeling van alle landgenoten duidelijk partij voor The Ferret en dus kregen ze toch nog waar ze op hoopten zonder Nederlanders in de finale.