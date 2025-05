Goede vriend Vincent van der Voort steunt topdarter Michael van Gerwen in zware periode na relatiebreuk: 'Het is heel verdrietig allemaal'

De relatiebreuk van Michael van Gerwen en zijn vrouw Daphne sloeg afgelopen weekeinde in als een bom. De drievoudig wereldkampioen doet voorlopig dan ook een stap terug. "Je moet er voor elkaar zijn als vrienden", zegt ex-profdarter Vincent van der Voort, die in deze moeilijke periode een steun en toeverlaat is voor de drievoudig wereldkampioen.

Van der Voort maakt de verdrietige situatie van dichtbij mee. "Privacy is nu het beste en het is beter om ze allebei met rust te laten", zegt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Op sociale media gaan veel dingen rond. Dingen die waar zijn en dingen die niet waar zijn. Het speelt sinds vorige week zondag, toen ging de kogel door de kerk dat ze gaan scheiden. Vanaf dat moment is het heel verdrietig allemaal. Er zijn kinderen in het spel en de scheiding regelen, daar komt veel bij kijken."

'Heel veel vragen'

Midden in de roerige periode moest Van Gerwen vorige week de Premier League Darts afsluiten in Sheffield. Op papier had hij nog een kans op het behalen van de play-offs, maar Van der Voort wist al vooraf dat het een nagenoeg onmogelijke klus zou zijn. Hij werd last minute door de Nederlandse topdarter gevraagd om mee te gaan naar Engeland. "We hebben daar veel kunnen praten over de situatie. Hij zat met heel veel vragen. Je moet er zijn als vrienden onder elkaar als je steun nodig hebt."

'Hij heeft zoveel verdriet'

Volgens Van der Voort was MVG al uitgeblust in de weken voor die laatste speelavond in Sheffield, maar stond er daar op het podium 'echt helemaal niemand meer en dat kon iedereen zien'. Vervolgens werd er besloten om een pauze van het darten in te lassen. "Het doet echt heel veel met hem en gooien ging echt niet. Die jongen zit echt even helemaal stuk. Hij heeft zoveel verdriet, hij zei dat dit de limiet is die hij aankan."

'Een storm in zijn hoofd'

De Vlijmenaar (36) zit vol onzekerheden momenteel en dat moet volgens zijn goede vriend nu eerst opgelost worden. "Nu is het een storm in zijn hoofd, dan heeft darten geen zin. Hopelijk is dat heel snel opgelost allemaal. Zijn kinderen zijn nu het allerbelangrijkst. Financieel staat alles wel op papier en daar maakt niemand zich druk om nu. Maar die kinderen... Hij heeft ook geen 9-tot-5-baan waarbij het makkelijk geregeld is. Dat moet helemaal afgestemd worden. Ik hoop dat ze elkaar daar in vinden, zodat het snel opgelost kan worden."

Geen tijd voor terugkeer

Van der Voort sprak ook met Daphne. Hij hoopt dat ze er samen voor zover mogelijk goed uitkomen, ook in het belang van hun kinderen. "Ik hoop voor hen allebei dat het snel is afgehandeld, met een goede omgangsregeling voor de kids." Tot het zover is, richt Van Gerwen zich op zijn gezin en heeft hij nog geen datum voor een terugkeer in het darts gesteld.

'Bij hem is alles extreem'

Tussen alle moeilijke gesprekken door, klonk de huidige nummer drie van de wereld ook wel weer 'strijdvaardig'. "Vrienden zeggen ook dat hij zich dan maar helemaal op z'n werk moet storten als het geregeld is. Daar stond hij wel voor open. Mentaal is hij ook sterk, alleen bij hem is alles extreem. Zowel verdriet als vreugde."

'Mooi om te zien'

Van der Voort haalt vervolgens een treffend voorbeeld aan van de extreme kant. "We zaten met z'n vijven van de week en dan vraagt-ie aan een vriend of hij even naar de snackbar wil rijden om wat te eten te regelen voor iedereen. Normaal ga je dan voor een frietje-met en een snack, maar hij zorgt dan dat er zoveel eten is dat hij het hele dorp zowat kan voeren. Dat vind ik dan ook wel weer mooi om te zien."

