Gian van Veen stond vanavond weer in de finale van het PDC World Youth Championship. In Minehead wilde de 23-jarige dartssensatie zijn wereldtitel verdedigen tegen Beau Greaves, de eerste vrouw ooit die in de finale van het jeugd-WK stond. Dit deed de Nederlander met succes.

De eerste twee legs werden netjes verdeeld. Eerst was het Van Veen die zijn naam op het scorebord zette, daarna was het de beurt aan Greaves: 1-1. Maar vervolgens nam The Giant de leiding, en realiseerde de eerste break. Van Veen kwam op een 3-1 voorsprong. Hij behield vervolgens zijn eigen leg en zette de score op 4-1.

Spanning

Maar toen bracht Greaves de spanning helemaal terug. Ze behield haar eigen leg en brak vervolgens met een 52-finish door de leg van Van Veen: 3-4.

The Giant behield echter zijn voorsprong, en won zijn laatste twee sets. Waardoor hij zich kalmpjes naar zijn tweede titel op rij op het jeugd-WK gooide.

Dankzij het winnen van een nieuwe titel neemt Van Veen ook een lekkere cheque mee naar huis. Als winnaar kreeg hij een bedrag van zo'n 13,6 duizend euro.

Derde finale op rij

Het was de derde editie op rij dat Van Veen in de finale stond van het jeugd-WK. In 2023 verloor The Giant de eindstrijd met 6-4 van de toen 16-jarige Luke Littler. Een jaar later won de Nederlander hem wel. Na een zinderende finale tegen landgenoot Jurjen van der Velde werd Van Veen de eerste Nederlandse jeugdwereldkampioen bij de PDC.

Fantastisch seizoen

Van Veen beleeft een fantastisch seizoen. Eind oktober veroverde hij in Dortmund de titel op het EK darts, zijn eerste televisietitel bij de profs. De Gelderlander leeft inmiddels ook volledig als professioneel darter. Zo stopte hij met zijn baan op schiphol. Ook woont hij nu samen met zijn vriendin Kyana in een woning waar hij over een eigen trainingsruimte beschikt.