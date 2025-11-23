Simon Whitlock keert in december officieel terug op het WK darts. Vorig jaar miste hij het WK voor het eerst in vijftien jaar, maar door zijn zege op Australische Premier League mag hij dit jaar wel weer meedoen in Ally Pally.

De bekende Australische darter rekende in de finale van de Premier League van zijn land af met Raymond Smith (10-7 zege). Whitlock sleepte daarbij ook nog een mooi bedrag van 30.000 Australische dollars in de wacht. Omgerekend komt dit neer op iets meer van 16.500 euro. Voor Whitlock zal echter zijn terugkeer op het PDC WK het belangrijkste zijn. De darter was tot en met de editie van 2023 op vijftien opeenvolgende WK's aanwezig, maar in 2024 wist hij zich niet te plaatsen.

'Dit betekent alles voor me'

Na de wedstrijd was Whitlock dan ook emotioneel dat hij na een jaar afwezigheid de vliegtickets naar Londen weer kan boeken. "Dit betekent alles voor me. Deze zege brengt me naar het WK en dat geeft me ook de kans om weer andere dingen te kunnen doen. Ik wil het publiek bedanken en mijn familie die hier vanavond aanwezig was. Het was geweldig. Raymond (Smith red.) was waarschijnlijk de beste speler van dit toernooi, dus het was heel lastig. Maar ik dank God dat ik deze over de streep heb getrokken. Ik moest wel."

De beste prestatie die Whitlock ooit neerzette op een PDC WK is zijn finaleplek in 2008. Toen ging The Wizard onderuit tegen de Canadees John Part. In 2022 beleefde Whitlock op oudere leeftijd nog een hoogtepunt toen hij samen met Damon Heta de World Cup of Darts op zijn naam schreef.

'Ik kan wel huilen'

Na de wedstrijd liet Whitlock nog een keer zijn emoties zien in zijn speech op het podium. "Terugkeren op het WK dat is heel veel voor me. Het betekent echt de wereld. Dat ik alleen al de kans heb om weer wereldkampioen te worden. Ik kan wel huilen, maar dat ga ik niet doen." Op 11 december 2025 begint het WK darts en worden de eerste wedstrijden gespeeld in het Londense Alexandra Palace.