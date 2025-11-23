Luke Littler is momenteel niet te stoppen. De nummer 1 van de wereld won zondag ook de Players Championship Finals, de laatste test richting het WK, door landgenoot Nathan Aspinall met 11-8 te verslaan. De regerend wereldkampioen gaat dus in topvorm naar het WK.

Littler begon sterk aan de partij en pakte via dubbel 10 voor het eerst de leg van Aspinall, waardoor hij op een 3-1 voorsprong kwam. Aspinall zorgde echter voor een minimale achterstand van 3-2 bij het ingaan van de eerste pauze.

Littler breidde daarna zijn voorsprong uit. De Brit pakte de eerste twee legs na de onderbreking en zette de stand op 5-2. Aspinall bleef vechten, maar ging alsnog met een achterstand van 6-4 de tweede pauze in.

Gemiste kansen

The Asp miste vervolgens maar liefst vijf kansen op dubbels. Hier profiteerde Littler maar al te goed van om voor een nieuwe break te zorgen: 8-4. Uiteindelijk stond het 9-6 bij het ingaan van de laatste pauze.

Het leek erop dat Littler op weg was naar een nieuwe titel, maar Aspinall bracht de spanning terug door de stand op 9-8 te brengen. Daar werd The Nuke echter niet nerveus van en hij pakte vervolgens de laatste twee legs met gemak: 11-8. Daarmee kan hij een nieuwe prijs toevoegen aan zijn al erg goed gevulde vitrine.

Laatste Nederlander

Jermaine Wattimena was de laatst overgebleven Nederlander in de Players Championship Finals. De topdarter mocht aantreden in de halve finale tegen Aspinall, nadat hij de kwartfinale op spannende wijze won van James Wade. De Nederlander beleefde echter een dramatische partij.

Aspinall schoot keihard uit de startblokken. De Brit behield eerst zijn eigen leg, en brak daarna door de leg van de Nederlander om op een 2-0 voorsprong te komen. Hij trok deze sterke lijn door, en ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.

En er zat absoluut geen rem op Aspinall, want hij stoomde flink door en ging met een 9-1 voorsprong de tweede pauze in. Het zag er hopeloos uit voor Wattimena, aangezien The Asp nog maar twee legs nodig had voor een finaleplaats. Ondertussen werd er een lading opblaasbare strandballen het publiek ingegooid.

Toen het duel werd hervat, deelde Wattimena nog een klein speldenprikje uit en zette de stand op 9-2. Maar dit deed Aspinall niks, want de laatste twee legs trok hij naar zich toe. Hij bereikte daardoor de finale, waarin Littler dus te sterk was.

Tweede keer

Het was pas de tweede keer in zijn carrière dat Wattimena in een halve finale van een major stond. Vorig jaar kwam hij tot de finale van het EK, waarin hij verloor van Ritchie Edhouse. Dit jaar zette hij zijn goede vorm door met het winnen van twee vloertoernooien bij de PDC.