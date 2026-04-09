De Nederlandse darter Danny van Trijp is veroordeeld voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeluk in 2024. De rechter deed donderdag 9 april uitspraak over de zaak, die zeker één ernstig gewond slachtoffer opleverde. Van Trijp voelt zich mega-schuldig en heeft nachtmerries over het ongeluk, zei hij tijdens de rechtszaak.

Van Trijp (29) is naast darter ook pakketbezorger en in die hoedanigheid veroorzaakte hij op een maandagochtend in september 2024 een ernstig ongeval. Volgens het Brabants Dagblad wilde de jongeman uit Etten-Leur de A16 bij Etten-Leur in West-Brabant op rijden, toen hij door de drukte geen ruimte zag om in te voegen. Hij gaf gas bij om een plekje te zoeken en daar ging het mis.

Niet roekeloos, wel slecht met opletten

De rechter acht de darter, die meermaals op het WK speelde, niet schuldig aan roekeloos rijgedrag, maar vindt wel dat hij niet genoeg oplette en daardoor schuldig is aan het veroorzaken van de kettingbotsing. Er waren vijf auto's bij betrokken toen hij zijn bestelbusje met zo'n honderd kilometer per uur in een voorganger boorde. Hij had de matrixborden met vijftig kilometer per uur én de file niet opgemerkt.

Slachtoffer ernstig gewond, met grote gevolgen

De 23-jarige vrouw in de auto voor hem was kansloos bij de botsing en raakte zwaar gewond. Volgens haar advocaat liep ze een breuk in haar bekken op en moest ze liefst negen keer geopereerd worden. Door de medische toestand had ze ook een half jaar thuiszorg nodig en raakte ze haar nieuwe huis en baan kwijt. Door de aangerichte schade is het mogelijk dat ze nooit meer kinderen kan krijgen en 'maakt ze zich sindsdien elke dag zorgen over haar toekomst'.

'Ik heb er enorm veel spijt van'

Van Trijp is zich zeer schuldbewust en zegde begin maart deelname aan de UK Open af omdat hij met de kwestie in zijn maag zat. "Maar wat mij gebeurt, valt natuurlijk in het niet bij wat deze vrouw is overkomen’’, zei hij twee weken geleden in de rechtbank. Daar gaf hij aan zelf ook enorm last van nachtmerries te hebben. "Ik heb er enorm veel spijt van.’’

Straf

De rechter bevond Van Trijp schuldig en legde hem een taakstraf op van 120 uur en een rijverbod van een half jaar.