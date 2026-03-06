De Nederlandse darter Danny van Trijp heeft zich af moeten melden voor de UK Open. Dat blijkt om een vervelende reden te zijn. Van Trijp kampt nog altijd met de gevolgen van een zwaar auto-ongeluk.

Voor de UK Open werd donderdag bekend dat Van Trijp zich om persoonlijke omstandigheden terugtrekt vanuit het toernooi. Hij zou het opnemen tegen de Schot Scott Campbell. Hij is nu automatisch door naar de tweede ronde, waarin Campbell het opneemt tegen Dennie Olde Kalter. Van Trijp heeft nu via zijn eigen Facebook-pagina een uitleg gegeven waarom hij niet meedoet aan de UK Open.

Auto-ongeluk

Van Trijp weet dat hij op het moment niet sterk genoeg is in zijn hoofd om mee te doen om de prijzen op de UK Open. "Iedere dartspeler weet dat je niet alleen fysiek, maar ook mentaal 100% alles moet kunnen geven aan het bord. Dat is op dit moment iets wat me niet gaat lukken. Het was een moeilijke beslissing, maar ik denk dat het uiteindelijk een goede keuze is geweest", vertelt Van Trijp in zijn bericht.

De 29-jarige Van Trijp vertelt dat zijn mentale situatie voortkomt uit een auto-ongeluk in 2024. "Daar word ik nu verantwoordelijk voor gesteld.. Het is dus iets wat al heel lang speelt en hoop dat dit einde van de maand afgesloten kan worden.. De UK open komt voor mij dus nu even op een heel slecht moment. Ik ben niet van het opgeven, maar dit zou uiteindelijk alleen maar een wedstrijd tegen mezelf worden", luidt de vervelende conclusie voor Van Trijp.

UK Open

De UK Open wordt van 6 tot en met 8 maart gehouden in het Engelse Minehead en het is het grootste toernooi van de PDC. Er staan in totaal 160 deelnemers aan de start van het toernooi. In totaal doen er, door de afmelding van Van Trijp, 24 Nederlanders mee. De laatste landgenoot die het toernooi op zijn naam wist te schrijven, is Danny Noppert in 2022. Vorig jaar werd Luke Littler de winnaar, waardoor hij titelverdediger is.