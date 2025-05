Tijd begint te dringen voor Michael van Gerwen: 'Dit is natuurlijk niet heel lekker'

Een nederlaag in de eerste ronde en een afmelding; dat is de 'oogst' van topdarter Michael van Gerwen na weer twee vloertoernooien. De Nederlander ziet zichzelf op de helft van de Players Championships op een dramatische positie staan. Toch is er volgens goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort nog geen reden voor paniek.

MVG zakte na zijn vroege exit op Players Championship 15 naar plek 93 op de ranglijst die hem naar de Players Championship Finals in november moet helpen. De Nederlander moet bij de beste 64 van de vloertoernooien zitten om de laatste major voor het WK te halen. Na Players Championship 16 werd de achterstand van de nieuwe nummer 97 alleen maar groter op plek 64: 4500 pond prijzengeld.

Topdarter Michael van Gerwen neemt ingrijpend besluit in cruciale periode: 'Dat is heel belangrijk' Voor Michael van Gerwen draaide het vijftiende Players Championship-toernooi van het jaar uit op een grote teleurstelling: de topdarter sneuvelde maandag al in de eerste ronde in het Duitse Hildesheim. Dinsdag staat er nog zo'n toernooi op het programma, maar goede vriend én oud-prof Vincent van der Voort onthult in de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat Van Gerwen dan niet van de partij is.

Podcastpresentator Damian Vlottes werpt dan ook terecht de vraag op of Van Gerwen dat grote toernooi überhaupt gaat halen. Er zijn 'nog maar' 18 Players Championships te gaan en MVG loopt al maanden achter de feiten aan. Van der Voort maakt zich nog niet al te druk.

'Niet heel goed'

"Zijn huidige positie is niet heel goed, maar hij gaat heus nog wel goede resultaten halen. Dus dat toernooi ook", is hij stellig in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Maar dit is natuurlijk niet lekker."

Meningsverschil tussen Michael van Gerwen en beste vriend: 'Je hebt met ego's te maken' Topdarter Michael van Gerwen slaat momenteel een andere weg in dan dat zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort hem adviseert. Het leidt tot een meningsverschil tussen de twee Nederlanders. "Maar hij is degene die bepaalt", verduidelijkt Van der Voort tegen Sportnieuws.nl over de uiteenlopende meningen over hoe Van Gerwen zich moet verbeteren.

'Hij zal iets anders moeten gaan doen'

Volgens Van der Voort gaat er een boel veranderen als mei voorbij is. De focus van Van Gerwen lag sinds februari vooral op goed presteren in de Premier League Darts, waar veel geld te verdienen is. Hoewel hij daar ook geen avond won, kan hij de finale-avond nog wel halen. "Na de Premier League zal hij iets anders moeten gaan doen", vindt Van der Voort wel.

'Hij had wel hoger mogen staan'

"Het is ook niet zo dat hij maar weinig Players Championships heeft gespeeld hè. Hij is er gewoon vaak na eentje al weggegaan." En waar Van Gerwen wel gespeeld heeft, vloog hij er over het algemeen al snel uit. Voordat er veel prijzengeld voor de ranking te verdienen viel. "Desondanks had hij wel hoger mogen en misschien wel moeten staan, vind ik."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering, die hieronder te beluisteren is of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.