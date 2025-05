Topdarter Michael van Gerwen neemt ingrijpend besluit in cruciale periode: 'Dat is heel belangrijk'

Voor Michael van Gerwen draaide het vijftiende Players Championship-toernooi van het jaar uit op een grote teleurstelling: de topdarter sneuvelde maandag al in de eerste ronde in het Duitse Hildesheim. Dinsdag staat er nog zo'n toernooi op het programma, maar goede vriend én oud-prof Vincent van der Voort onthult in de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dat Van Gerwen dan niet van de partij is.

Van Gerwen verloor maandag in de eerste ronde verrassend van de Duitser Dominik Gruellich. Een relatief onbekende naam, maar Van der Voort wil wel duidelijk maken dat hij aardig kan darten: "Die heeft gewoon een Pro Tour-finale gehaald en is een prima speler. Er doen geen hele slechte spelers mee."

Toch is de oud-prof wel kritisch op de huidige vorm van zijn goede vriend: "Als ik zie hoe het allemaal gaat. Het geloof is er niet, de uitstraling is er niet, er zit geen agressie en beleving in zijn spel. Het is gooien naar het bord en hopen dat het allemaal goed valt."

Afmelding Van Gerwen

Van Gerwen gaat de komende weken in de Premier League met Nathan Aspinall strijden om het laatste plekje in de play-offs en presentator Damian Vlottes vraagt zich af of de drievoudig wereldkampioen daar misschien meer op gefocust is dan de toernooien in Duitsland. "Als dat zo is, dan had hij vandaag niet moeten gaan", reageert Van der Voort. "Aan de andere kant: dit was ook een ideale kans om een goed resultaat neer te zetten. Je wil deze liever spelen dan dat je weer moet invliegen."

Het is voor Van Gerwen maar een paar uur rijden en dus rekent Vlottes uit dat hij na het toernooi van dinsdag in de avond alweer thuis is, maar dan corrigeert Van der Voort hem: "Hij is al thuis. Hij neemt twee dagen rust, want donderdag is heel belangrijk." Van Gerwen zal dus niet in actie komen tijdens het zestiende Players Championship-toernooi.

Players Championship Finals

Het is de vraag of de beslissing van Van Gerwen hem aan het einde van het jaar duur komt te staan. Er worden dit seizoen in totaal 34 Players Championship-toernooien gehouden en de 64 spelers die tijdens die evenementen het meeste prijzengeld hebben verdient, mogen meedoen aan de Players Championship Finals. Van Gerwen staat op dit moment slechts 93ste.

Als de drievoudig wereldkampioen deelname aan het grote toernooi misloopt dan zou dat een klap zijn voor zijn ranking. Van Gerwen moet daar namelijk later dit jaar het prijzengeld van twee jaar geleden verdedigen. In 2023 verloor hij de finale van Luke Humphries en dat leverde hem toen 60.000 Britse ponden op.

Premier League

Van Gerwen staat na veertien speelrondes in de Premier League op de vierde plaats en dat zou genoeg zijn om zich te plaatsen voor de play-offs. Aspinall hijgt hem met nog twee reguliere avonden echter in de nek, want hij staat maar één punt achter. Van Gerwen en Aspinall treffen elkaar donderdag in Aberdeen en bij een zege van de Engelsman passeert hij de Nederlander.

Toch kan het ook helemaal de andere kant opvallen, want als Van Gerwen de avond in Schotland wint dan is hij al geplaatst voor de play-offs. De Nederlander won voorlopig echter nog geen enkele avond. Van Gerwen doet voor de dertiende keer mee aan de Premier League en wist zich alleen in 2020 niet te plaatsen voor de play-offs.

