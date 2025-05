Meningsverschil tussen Michael van Gerwen en beste vriend: 'Je hebt met ego's te maken'

Topdarter Michael van Gerwen slaat momenteel een andere weg in dan dat zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort hem adviseert. Het leidt tot een meningsverschil tussen de twee Nederlanders. "Maar hij is degene die bepaalt", verduidelijkt Van der Voort tegen Sportnieuws.nl over de uiteenlopende meningen over hoe Van Gerwen zich moet verbeteren.

De nu nog nummer drie van de wereld blijft maar kwakkelen met zijn vorm. Hij won in heel 2025 pas één titel (een Euro Tour) en moet vrezen dat hij een belabberd jaar tegemoet gaat. Zijn nederlaag in de eerste ronde van Players Championship 15 en de plotselinge afmelding erna zijn volgens Van der Voort gevolgen van de beslissing die Van Gerwen genomen heeft.

'Daar moet hij wat mee doen of niet'

"Op dit moment verschillen we van mening hoe we het beter kunnen krijgen bij hem", onthult Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik hamer op dat hij moet trainen en hij denkt dat het beter gaat met rust. Dat is ook prima. Ik zeg wat ik denk en daar moet hij wat mee doen of niet."

'Daarin liggen we uit elkaar'

Van der Voort benadrukt dat Van Gerwen vooral zelf moet bedenken en beslissen wat het beste voor hem is. "Als hij zegt dat het daar niet aan ligt, dan is dat ook prima. Het is zijn carrière, zijn leven en daar heb ik ook niks over te zeggen. Je kan alleen advies geven en daarin liggen we uit elkaar."

'Je hebt ook met ego's te maken'

Op het voorstel van podcastpresentator Damian Vlottes om in juli (halverwege het jaar) te evalueren, moet Van der Voort lachen. "Dan heb je ook met ego's te maken en niet toe willen geven. Dan kan het nog veel langer duren. We moeten niet doen alsof ik gelijk heb hè, dat is ook niet zeker. Hij moet doen wat hij denkt dat het allerbeste voor hem is."

'Ik hoop niet dat hij er spijt van gaat krijgen'

Van der Voort weet ook dat hij behoort tot de mensen dicht om Van Gerwen heen, die niets anders kunnen doen dan adviseren. "Hij is wat dingetjes aan het doen waar ik niet helemaal achter sta. Het is zijn beslissing, maar ik hoop niet dat hij er over een paar jaar spijt van gaat krijgen. Dat hij er dan niet alles aan gedaan heeft in mijn ogen."

