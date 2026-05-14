Voor Michael van Gerwen en Gian van Veen wordt het uiterst lastig om de play-offs van de Premier League Darts te halen. De Nederlandse topdarters móésten in Birmingham ver komen om aansluiting te houden, maar het gebeurde voor beiden niet. Van Gerwen verloor meteen, Van Veen ging tegen concurrent Gerwyn Price na een gewonnen kwartfinale ook onderuit. Nu vrezen de twee een doemscenario als Luke Humphries de avond wint.

Van Veen haalde nog wel de halve finale van Birmingham. In zijn eerste wedstrijd tegen Josh Rock was de Nederlander overtuigend en won hij met 6-3. De twee belangrijke punten stak hij in zijn zak. "Dit was beter dan dat ik de laatste weken heb laten zien. Ik win sowieso minder wedstrijden dan dat ik van mezelf verwacht, dus qua zelfvertrouwen zit ik niet op honderd procent. Maar dit voelde wel weer goed en ik hoop dat dit weer doorzet."

Lang niet thuis geweest

Hij is al ruim twee weken niet thuis geweest en dat is in een fase waarin hij verkeert niet altijd even makkelijk. Klagen doet hij echter niet. "Dit hoort erbij. Ik heb dit jaar tegen veel uitnodigingen en demonstraties ja gezegd, dus ik blijf maar bezig. Maar ik heb voor volgend jaar al besloten dat ik vaker nee ga zeggen." De Nederlander was bij de laatste vier tegen Price ook weer prima, maar won de Welshman nipt met 6-4. Door de uitschakelingen van hem én Van Gerwen zijn de play-offs ver weg voor de Nederlanders.

Price, de nummer drie van de Premier League-ranking had zelf ook de punten hard nodig en bevestigde met zijn derde punt tegen Van Veen zijn deelname aan de play-offs. Van Gerwen, de recordwinnaar van het lucratieve toernooi heeft een wondertje nodig volgende week om in de laatste speelavond nog naar de top-vier te stijgen. Van Veen moet van nog verder komen, maar houdt de moed erin: "Zolang er een kans is, ga ik ervoor."

Van wereldrecord naar slap

Van Gerwen gooide tegen Price in hun onderlinge kwartfinale lang onder zijn slechtste gemiddelde ooit in de Premier League Darts, maar herstelde zich in de tweede helft licht. Dat kwam vooral dankzij The Iceman, die de Nederlander in leven hield met zijn vele missers op de dubbels. Bijzonder, want Van Gerwen benaderde afgelopen week nog het werelrecord gemiddelde en won ook zijn eerste rankingtitel van het jaar. Het zelfvertrouwen zat genoeg, maar daar is nu weinig van over. Het Premier League-avontuur dreigt vroegtijdig te eindigen.

