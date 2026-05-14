Het doek voor Michael van Gerwen en Gian van Veen in de Premier League Darts is één speelronde voor het einde al gevallen. De Nederlanders presteerden zelf niet goed genoeg in Birmingham en zagen tot hun afgrijzen dat Luke Humphries het doemscenario uit liet komen. De Engelsman won de avond en beslechtte daarmee het lot van de Nederlanders. In Sheffield gaat het helemaal nergens meer om.

Van Gerwen verloor meteen zijn kwartfinale van Gerwun Price en ging dus puntloos weer naar huis. Van Veen won zijn kwartfinale nog wel van Josh Rock, maar verloor daarna ook van Price. De twee punten van de recente WK-finalist waren niet genoeg om de strijd nog spannend te maken in de middenmoot van de Premier League Darts. De twee Nederlanders moesten vervolgens afwachten wat Humphries deed.

Humphries neemt revanche

Alleen als hij de finale van Price zou winnen, zou het doek vallen voor hen beiden. Onderweg stond wereldkampioen Luke Littler nog op zijn weg in de halve finale, maar die poetste hij overtuigend met 6-3 en een gemiddelde van bijna 111 aan de kant. Voor hem persoonlijk ook een overwinning, want hij verloor al meerdere finales dit seizoen in de Premier League van Littler. De voor Nederland gevreesde finale kwam er dus toch en daarin ging het ook nog eens mis.

Price was door zijn zege op Van Veen al zeker van de play-offs in de O2 Arena in Londen en hoefde in de finale dus niet zijn beste spel te laten zien. Humphries had echt nog wat om voor te knokken en nam snel afstand van de Welshman. Humphries faalde nog in de missie om het meteen af te maken en miste handenvol dubbels om er 5-2 van te maken.

Sheffield gaat nergens meer over

Het werd nog 4-4 en dus mochten Van Gerwen en Van Veen nog even hopen op een laatste minieme kans in Sheffield volgende week, maar Humphries herstelde zich en won alsnog. Daardoor gaat de laatste reguliere speelronde donderdag 21 mei dus nergens meer om. De top-vier is al 100 procent zeker en alleen de onderlinge posities kunnen nog wisselen. Dat heeft weer invloed op het prijzengeld dat iedereen mee naar huis neemt.

Voor Van Gerwen en Van Veen is het dus alleen nog strijden om wat extra Britse ponden, die niet meetellen voor de wereldranglijst. De Finals Night gaat tussen Luke Littler, Jonny Clayton, Gerwyn Price en Luke Humphries. Van Veen en Van Gerwen zijn uitgeschakeld, net als Stephen Bunting en Josh Rock. Maar eerst nog Sheffield te gaan.

