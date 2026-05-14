"Wat kan liefde doen met een darter?", was de eerste vraag die Kevin Doets donderdagavond kreeg tijdens de uitzending van de Premier League Darts op Viaplay. De Nederlandse topdarter zit sinds het WK in december in de lift en won afgelopen week zijn eerste titel bij de PDC. Ook haalde hij de eerste Euro Tour-finale van zijn carrière. Het toeval wil dat hij in die tijd ook gelukkig is geworden in de liefde, met zijn nieuwe vriendin Bianca Rangel.

"Blijkbaar veel", is zijn antwoord op de vraag van presentator Bart Nolles over de liefde. Zo simpel is het volgens hem wel. "Het ligt er ook aan hoe zij erin staat. Het leven van mij als professional is lastig. Ik ben veel weg van huis en heb nu een vrouw die me daarin support. Niet alleen dat, zij zit ook altijd te zeuren dat ik meer moet trainen", lacht hij. "Dus dat doe ik nu ook. Als je een goede liefde hebt gevonden, werkt dat wel mee."

'Ze is ermee opgegroeid'

De vijf jaar jongere Rangel geeft Doets naar eigen zeggen een schop onder z'n kont. Zij kent de dartswereld als geen ander, want haar vader was ook actief bij de PDC en gooide namens Brazilië onder meer de World Cup of Darts. "Ze is ermee opgegroeid, in deze wereld. Ik kwam haar tegen bij een Pro Tour in Hildesheim. Haar vader gooide daar toen de Challenge Tour ervoor en ze bleef een dagje kijken."

Niet alleen de nieuwe liefde, maar ook sportief is er veel veranderd in het leven van Doets. Hij schurkt door zijn goede resultaten dit jaar tegen de top-32 van de wereld aan en heeft dus zijn eerste officiële PDC-titel binnen. "Ik woon sinds januari in een nieuw huisje met een goede set-up (dartbord en omgeving, red.). Ik train zo'n beetje elke dag, volle bak. Veel trainingsuren tegenwoordig."

Hij heeft nu 'gewoon een kamer' waar hij kan darten zonder afgeleid te worden. "Dat had ik in mijn vorige appartementje niet." Het bracht hem al veel successen de afgelopen periode. "Die eerste titel was speciaal, maar ook in dezelfde week een finale op tv maakt het extra speciaal. Alles loopt op dit moment gewoon hartstikke lekker en dan valt het nu allemaal."

