De Engelse topdarter Stephen Bunting (41) heeft een nare tijd achter de rug. In zijn thuisland werd hij eens 'de kampioen van het volk' genoemd en toen hij die beschrijving zelf ging overnemen, kwam er een hetze tegen Bunting op gang. Ook zijn zoon Toby (14) was daarvan slachtoffer.

Bunting won in 2014 het WK darts van de bond BDO, die inmiddels is opgeheven, en stapte vervolgens over naar de veel lucratievere bond PDC, waar op dat moment alle toppers al zaten. Al snel werkte The Bullet zich op naar de top van de PDC. Al tweemaal bereikte hij de halve finale van het 'echte' WK darts.

Ondertussen werkte hij aan zijn populariteit op social media door lollige filmpjes op te nemen, aan karaoke te doen en zijn opkomst (met het nummer Titanium van David Guetta en Sia) te verfijnen. De zaal gaat helemaal los als hij zijn hand achter zijn oor legt en iedereen laat meebrullen.

Kampioen van het volk

Diverse Britse media begonnen hem te bestempelen tot the people's champion, oftewel de kampioen van het volk. Daarmee bedoelen ze dat normale dartsfans zich kunnen identificeren met Bunting: een doodgewone kerel uit Liverpool die van de plaatselijke voetbalclub houdt en een niet al te atletisch lijf heeft. Iemand die hard werkt, geen praatjes heeft en zich normaal gedraagt.

🗣️"I'm Stephen Bunting. I'm the People's Champion. I believe I've got the best fan base in that. I've got the best social media in darts"



🎤 Bullish Stephen Bunting promises he will win the PDC World Title



Listen in full now 🎥 👉🏻 https://t.co/vRU51GoZkL pic.twitter.com/JVcixoQhDm — Online Darts (@OfficialOLDarts) December 14, 2025

Maar hij ging iets te veel geloven in die bijnaam, kampioen van het volk. Zo zei hij bij het vorige WK darts, eind vorig jaar, tijdens een perspraatje zelf dat hij 'the people's champion' is. Het is niet zo verstandig om jezelf zo te noemen. Dat moet je aan anderen overlaten. Ook ging hij via zijn website knuffels met zijn gezicht verkopen. Voor dik 40 euro per stuk.

Kampioen

Tegen Oche180 zegt Bunting nu dat hij het allemaal niet zo heeft bedoeld. "Sky Sports en ITV gebruikten die beschrijving voor mij. Ik wil niet zeggen welke beschrijving precies", doelend op 'the people's champion'.

"Ze gebruikten dat en daar haakte ik op in. Maar het is allemaal uit de context gehaald. En daar heb ik flink voor moeten bloeden. Iemand zei dat mijn tegenstander Nitin Kumar veel fans had. Daarop zei ik dat ik zelf ook aardig wat supporters heb. Het doet me vooral pijn dat mijn familieleden ook lastig worden gevallen."

Toby

Hij onthulde dat zelfs zoon Toby op school werd gepest. "Hij wordt nu aldoor beschermd", merkt hij op. "Hij werd gepest en daarom heb ik hem naar een privéschool gebracht, om hem daarmee te helpen. Daar bloeit hij helemaal op. Het is zo'n lieverd."