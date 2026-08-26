Luke Littler verraste eerder dit jaar door aan te kondigen dat hij voor een nieuw tv-programma de strijd aan gaat met amateurdarters. Mocht iemand de wereldkampioen verslaan dan ligt er een cheque van meerdere tonnen klaar. Het nieuwe programma begint steeds meer vorm te krijgen en de topdarter krijgt hulp van een waar voetbalicoon als presentator.

Er staat dit jaar simpelweg geen maat op Luke Littler in het professionele dartscircuit. De nog altijd pas 19-jarige Brit wint vrijwel elk grote toernooi en de meeste andere profs op de tour verslaan Luke the Nuke maar zelden. Dat zette streamingsdienst Netflix er toe aan om een ludiek programma voor Littler te bedenken.

Strijd om half miljoen

In de nieuwe show Beat Luke Littler gaan diverse amateurdarters op een bepaalde dag de strijd met elkaar aan. Via verschillende kwalificatierondes is het uiteindelijke doel om daadwerkelijk in actie te mogen komen tegen de Britse wereldkampioen.

Lukt het één van de amateurs dan ook nog om een leg af te pakken van Littler zelf, dan ligt er een bizar geldbedrag klaar. Liefst 501 duizend Britse ponden levert het verslaan van de topdarter op. Dat bedrag is een verwijzing naar het getal 501 waar dartslegs doorgaans op beginnen.

Voetbalicoon als presentator

Woensdag maakte Netflix groot nieuws bekend, want er is inmiddels een presentator gevonden voor de spannende show. Niemand minder dan voetbalicoon Gary Lineker zal de strijd om een half miljoen aan elkaar praten. De 65-jarige oud-topspeler heeft momenteel in elk geval zeeën van tijd. Dit seizoen is hij er voor het eerst in 26 jaar niet bij als analist in het programma Match of the Day.

Littler deze week al twee keer verslagen

De grote vraag is natuurlijk of er daadwerkelijk een amateurdarter is die een leg van Littler weet af te snoepen. Hij blijkt in elk geval nog altijd verslaanbaar te zijn. De afgelopen twee dagen verscheen de beste darter van dit moment voor het eerst dit seizoen bij vloertoernooien.

Tweemaal kwam hij ver in het toernooi, maar beide dagen lukte het hem niet om de finale te behalen. Dinsdag versloeg de latere winnaar Jermaine Wattimena hem in de kwartfinale, terwijl hij woensdag in de halve finale werd uitgeschakeld door Brendan Dolan.