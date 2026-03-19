Het is donderdagavond tijd voor de zevende Premier League-avond, maar de dartsliefhebbers moeten het zonder Gian van Veen doen. De Nederlander is geveld door een naar kwetsuur en dat heeft ook gevolgen voor Michael van Gerwen.

De PDC maakte donderdagochtend bekend dat Van Veen niet in actie komt. De WK-finalist kampt met nierstenen. Vanzelfsprekend is hij daardoor niet in staat om te darten.

Dat heeft ook gevolgen voor Michael van Gerwen. De Nederlander zou het in de kwartfinale in Dublin namelijk opnemen tegen zijn landgenoot, maar door het terugtrekken van Van Veen staat hij zonder te spelen al in de halve finale. Dat levert hem ook, zonder inspanning, wat punten op voor de ranking.

Van Veen staat momenteel derde op de ranking, maar voelt de concurrentie in zijn nek hijgen. Hij heeft momenteel negen punten, net zo veel als Gerwyn Price en Humphries. Van Gerwen stond op acht, Stephen Bunting op zeven. De lijst wordt aangevoerd door Jonny Clayton die er al 19 heeft verzameld. Luke Littler volgt met 11 punten als nummer twee. De eerste vier plaatsen zich voor de Premier League play-offs in mei.

Van Veen laat in een kort reactie weten dat de pijn zondagochtend al begon en vervolgens veel erger werd. "Ik lig sinds gisterenochtend in het ziekenhuis en hoop later vandaag of morgen naar huis te komen."

Uiteraard baalt de topdarter van het feit dat hij niet kan darten. "Aan de fans in Dublin en Ierland: het spijt me oprecht. Jullie zijn een van de supportersgroepen waar ik het meest naar uitkijk en het doet echt pijn om dit evenement te moeten missen. Ik hoop dat we snel een nieuwe kans krijgen, want ik zal er dan zeker bij zijn."

Kwartfinale:

Michael van Gerwen automatisch door (terugtrekking Gian van Veen)

Stephen Bunting - Luke Littler

Josh Rock - Gerwyn Price

Jonny Clayton - Luke Humphries



Halve finale:

Michael van Gerwen - Bunting of Littler

Rock of Price - Clayton of Humphries



Finale:

Van Gerwen/Bunting/Littler - Rock/Price/Clayton/Humphries