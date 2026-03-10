De wedstrijden voor de darters volgen elkaar in rap tempo op. Zeker als je ook in de prestigieuze Premier League gooit. Dat is voor de Nederlandse WK-finalist Gian van Veen het geval. 'The Giant' was voor zijn doen vroeg klaar op het UK Open en maakte van de gelegenheid gebruik om snel de zon op te zoeken.

De carrière van de 23-jarige Van Veen zit de laatste jaren flink in de lift. In 2025 won hij met het EK zijn eerste grote televisietitel. Later volgde nog een geweldige run op het WK van 2026, waarbij hij pas in de finale werd geklopt door alleenheerser Luke Littler. Van Veen schoot omhoog naar plek 3 op de wereldranglijst en verdiende een uitnodiging voor de Premier League en World Series-toernooien.

Van Veen zoekt de zon op na vroege uitschakeling op UK Open

Maar al dat succes komt dus met een prijs. De agenda van Van Veen raakt steeds voller, waardoor het moeilijker is om er even lekker tussenuit te gaan met zijn vriendin Kyana Frauenfelder. Toch vond de Nederlandse darter een gaatje, nadat hij vroegtijdig was uitgeschakeld op het UK Open. Vrijdagavond stroomde Van Veen in de vierde ronde in, wat tevens het eindstation voor hem was. Rob Cross was de Nederlander met 10-7 in legs de baas.

Dus pakte Van Veen het vliegtuig samen met zijn vriendin. Hij streek neer op de Canarische Eilanden, in de toeristische trekpleister Costa Deje in Tenerife welteverstaan. "Een paar fijne dagen na het UK Open", schreef hij bij een foto van een heerlijk uitzicht.

i © Instagran: gianmachdarts

Van Veen was na zijn verloren WK-finale plots 450.000 euro rijker. In de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door sprak hij eerder dit jaar al over de financiële mogelijkheden met betrekking tot spontane uitjes. "Ik kan met een druk schema af en toe ook een iets duurdere vakantie doen waar je extra van kan genieten. Maar dat is ook maar tot een bepaalde hoogte", vertelde hij toen. Daar maakte hij nu dus gretig gebruik van.

Terug voor Premier League

Woensdag vliegt Van Veen weer naar het Verenigd Koninkrijk voor speelavond 6 in de Premier League Darts. Die vindt plaats in de Motorpoint Arena in Nottingham. Van Veen treft in de kwartfinales de nummer 2 van de wereld Luke Humphries.